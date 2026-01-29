Szürke fátyol borítja az országot – esővel, párával és hűvös idővel

Általában borult, több helyen párás idő várható, A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 2 és 7 fok között valószínű, késő estére 0, +5 fok várható – írja a HungaroMet.

Általában borult, több helyen párás idő várható, inkább csak kevés helyen vékonyodhat, szakadozhat esetleg a felhőzet. A csapadékzóna lassan gyengülve az ország északi, északkeleti felére húzódik jellemzően esőt okozva.

Többnyire mérsékelt lesz az északiasra forduló szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 2 és 7 fok között valószínű, de nagyobb eséllyel délen ennél magasabb értéket is mérhetünk. Késő este 0, +5 fok várható.

Estefelé is általában erősen felhős vagy borult, párás marad az idő. Nagyobb területen (délebbre is ismét) lehet további gyengülő intenzitású csapadék: zömmel szitálás, eső, elsősorban az Észak-Dunántúlon helyenként havas eső, a hegyekben havazás is.

Az északias szelet elsősorban északkeleten élénk lökések kísérik. Reggelre -2 és +3 fok közé hűl a levegő, jórészt fagymentes lesz az éjszaka.

