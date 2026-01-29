Szijjártó Péter: A kormány nem fogja engedni, hogy a magyar emberek pénzét Ukrajnába küldjék

A kormány a nyomásgyakorlás ellenére továbbra sem fogja engedni azt, hogy a magyar emberek pénzét bármilyen formában, bármilyen összegben Ukrajnába küldjék – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint csütörtökön Brüsszelben. A tárca vezető egyúttal üzent a Tisza Párttal kapcsolatban is, a kormány szerint ugyanis Ukrajna Magyar Péterék oldalán avatkozik be a 2026-os választási kampányban

A tárcavezető arról számolt be az európai uniós külügyi tanács ülése előtt, hogy a háborús fanatizmus olyan mértékben uralkodott el Brüsszelben, és a józan ész oly mértékben hagyta el Brüsszelt, hogy most a tagállamok túlnyomó többsége kritika nélkül, örömmel fogadja, hogy Ukrajna újabb és újabb pénzügyi követelésekkel áll elő. „Tehát én nem igazán bízom abban, hogy az eddiginél bővebb körrel számolhatunk akkor, amikor az esztelen pénzügyi javaslatokkal kell szembemenni. A múltkor az újabb ukrán hadikölcsön kapcsán a csehek, a szlovákok és a magyarok maradtak ki ennek a finanszírozásából, mi tettük világossá, hogy nem engedjük, hogy a mi polgáraink pénzét oda elvigyék. És én nem számítok ennél bővebb körre most sem” – mondta.

„Olyan szinten uralkodott el a háborús fanatizmus, olyan szinten akarja az Európai Unió továbbvinni, sőt eszkalálni a háborút, hogy nem sajnálnak rá egyetlen eurót sem, sok milliárd eurót meg pláne nem.”

„És most már tagállamok döntő többsége és maga Brüsszel is, az Európai Bizottság is azt egy természetes dolognak veszi, hogy az európai emberek pénzét adják oda Ukrajnának” – tette hozzá.

Majd leszögezte, hogy ezúttal is nyilván erős nyomás fog rá nehezedni, de abban mindenki biztos lehet, hogy ellen fog ennek állni, és nem fogja engedni, hogy a magyar emberek pénzét bármilyen formában, bármilyen összegben elvigyék Ukrajnába. Szijjártó Péter arra is kitért, hogy az ukrán vezetés láthatólag Brüsszel támogatásával úgy döntött, hogy durván és nyíltan beavatkoznak a magyarországi választásba a Tisza Párt győzelme érdekében.

„Mert ha a Tisza Párt nyer, akkor Brüsszel és Kijev akarata szerint történnének a dolgok Budapesten. Mi viszont ezt nem fogjuk engedni.”

„Világossá tettük az ukránok számára, hogy felkészültünk a beavatkozási kísérletekre, ők meg készüljenek fel arra, hogy mi ezeket a kísérleteket meg fogjuk akadályozni” – húzta alá. „Mi nem fogadjuk azt el, hogy bárki Magyarország szuverenitását elvegye, vagy akár csak korlátozza, és Magyarország szuverenitásának kritikus eleme, hogy Magyarország jövőjéről csak és kizárólag a magyar emberek mondhatnak véleményt. Ezt mindenkinek tiszteletben kell tartania” – folytatta. A miniszter végül üdvözölte az előző hétvégi amerikai-orosz-ukrán háromoldalú találkozót, és reményét fejezte ki, hogy minél előbb eljutnak oda, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök is összeülhessen Budapesten, és megállapodhassanak a háború rendezéséről.

A kormány szerint Ukrajna Magyar Péterék oldalán avatkozik be a 2026-os választási kampányban

A kormány szerint Ukrajna politikai befolyásszerzési kísérletet hajt végre Magyarországon az áprilisi országgyűlési választásokkal összefüggésben, emiatt – ahogy erről a hirado.hu oldalán írtunk – Szijjártó Péter kedden bekérette Sandor Fegyir ukrán nagykövetet a külügyminisztériumba, akit felszólította őt arra, hogy Ukrajna fejezze be a Tisza Párt oldalán történő beavatkozást a magyar választásba.

„Nem tűrjük Ukrajnától, hogy beavatkozzanak, nem tűrjük Ukrajnától, hogy befolyásolni akarják a választás eredményét, s nem tűrjük azt, hogy a Tisza Párt oldalán beavatkoznak a magyar választási folyamatba”

– hangoztatta Szijjártó Péter. A magyar felszólítást követően Ukrajna pedig bekérette Heizer Antal kijevi magyar nagykövetet, amiért Szijjártó Péter szerint Magyarországon nemzeti petíció keretében kérik ki az emberek véleményét a „brüsszeli–kijevi szándékról”, amely a magyar emberek pénzét Ukrajna működtetésére és felfegyverzésére fordítaná. „A bekéretésen elhangzottak alapján fel kell készülnünk arra, hogy az ukránok folytatják a nyílt és durva beavatkozást a Tisza Párt érdekében az áprilisi választásokba” – fogalmazott szerdán Szijjártó Péter.

„Arra viszont az ukránoknak fel kell készülniük, hogy mi megvédjük hazánk szuverenitását és nem engedjük, hogy befolyásolják a választás végeredményét”

– tette hozzá.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Kovács Attila)