Pozitív változások, de érhetetlen és veszélyes módosítások is vannak az új KRESZ tervezetében egy szakértő szerint

Szakmai körökben is heves vitákat váltott ki az új KRESZ-tervezet, amelyet az előző héten jelentett be Lázár János építési és közlekedési miniszter. Herpy Miklós közlekedési szakjogász úgy látja: a szabályozás egy részét profi csapat dolgozhatta ki, más részét azonban laikus ötletek színesítik, így a gyakorlatban nehezen lennének alkalmazhatóak, és káoszt, veszélyt okozhatnának az utakon.

Herpy Miklós az Indexnek elemezte az új KRESZ-ről szóló tervezetet. Mint emlékeztetett, a jelenlegi KRESZ egy ötvenéves jogszabály, és a balesetek több tízezrének elbírálása során a bírói gyakorlat ezt különböző jogértelmezésekkel egészítette ki – olyan szabályokkal, amelyek valójában nincsenek benne a KRESZ-ben, mégis az ítélkezés során irányadóvá váltak. Elmondása szerint az új KRESZ tervezetébe ezekből többet is beemeltek.

Pozitívumnak nevezte a bizalmi elvvel kapcsolatban végrehajtott változtatásokat a tervezetben. „Ez azért is kulcsfontosságú, mert nélküle a közlekedés nemcsak lelassulna, hanem gyakorlatilag működésképtelenné válna, és jogilag is kezelhetetlen lenne. Ha nem bízhatnánk abban, hogy mások betartják a szabályokat, minden kereszteződésnél meg kellene állni, a zöld jelzésnél is lassítani kellene biztos, ami biztos alapon, és még az elsőbbségi helyzetekben is folyamatos várakozásra kényszerülnénk” – mondta.

Végre bekerült a büntetőfékezés, driftelés – és szabályozná az elektromos rollerek közlekedését

A jogász szerint pozitívum, hogy az új tervezet konkrétan kitér a büntetőfékezésre, valamint a driftelésre is – amelyek ellen eddig sokszor nehezebben tudtak fellépni a hatóságok.

„Végre egy olyan szabály, amely tiltja a büntetőfékezést. A jelenleg hatályos szabályok mindössze azt mondják ki, hogy a jármű mögött olyan távolságban szabad haladni, amely hirtelen fékezés esetén is lehetővé teszi a megállást. Ezzel éltek vissza a büntetőfékezők, ez azonban megszűnik, mivel a bírói joggyakorlat értelmezése eljutott oda, hogy ha az elöl haladó jármű veszélyezteti a mögötte haladót, akkor az elöl közlekedő viseli a felelősséget” – fogalmazott Herpy Miklós, hozzátéve: „A szándékos farolás, csúsztatás, vagyis a driftelés is tilos. Ha valakit ezen érnek, szabálysértést követ el, ha ebből kifolyólag balesetet okoz, büntetőjogi felelősséggel fog érte tartozni.”

A szakjogász szerint az is üdvözlendő, hogy az új tervezet különbséget tesz a beláthatóság korlátozottsága, valamint a láthatóság korlátozottsága fogalmai között. „Az előbbi esetben a járművezetőnek úgy kell megközelítenie a nem belátható kanyart, hogy eleve akadállyal számol, és szükség esetén biztonságosan meg tudjon állni. A láthatóság korlátozottsága – például éjszakai, ködös vagy esős körülmények között – pedig azt jelenti, hogy a sebességet úgy kell megválasztani, hogy egy akadály felbukkanásakor, amire az adott helyen számítania kell, a jármű ez előtt megállítható legyen” – mondta.

Az előrelépések közé sorolta, hogy az általános és középiskolák közelében iskolaövezetet lehet kialakítani 30 kilométer/órás sebességhatárral (eddig erre nem volt egységes szabályozás, legfeljebb a közútkezelő dönthetett úgy, hogy kirak oda egy sebességkorlátozó táblát).

A közlekedési jogász hiánypótlónak tartja azt is, hogy az új KRESZ szabályozná az elektromos rollerek használatát. Emlékeztetett arra, hogy ezeket két kategóriára bontja a tervezet: a kis teljesítményű rollereket a biciklik közé sorolja, a nagy teljesítményűeket a robogókhoz. Ugyanakkor szerinte érthetetlen, hogy míg a kis teljesítményű rollerek esetében a tervezet előírja a kötelező bukósisak viselését, addig a kerékpárok tekintetében (bizonyos kivételektől eltekintve) nem. Ha ezt ebben a formában bevezetik, az tulajdonképpen ellehetetlenítené a nagyvárosi rollerbérlést – fűzte hozzá.

Vannak olyan pontok, amik mindenképp változtatni kell

A szakértő szerint az új tervezetben az is benne van, hogy az elsőbbségadásnál nem feltétlenül a jobbkézszabály érvényesülne. „Az új tervezetben az található, hogy aki a forgalmi műveletét előbb kezdi meg, vagy térben előbb helyezkedik, az kanyarodhat először. Vagyis nem feltétlenül a jobbkézszabály számít. A gyakorlatban hogyan lehet ezt majd eldönteni? Teljességgel érthetetlen szabályozás. Ahogy az is, hogy a többsávos útra mindenki abba a sávba kanyarodik, amelybe szeretne, függetlenül attól, hogy jobbról vagy balról érkezik” – mondta.

Véleménye szerint a gyalogosokra vonatkozóan is vannak előírások. „Az rendben van, hogy a gyalogosnak mozgásával jeleznie kell átkelési szándékát a zebrán. Akkor léphet le, ha meggyőződik, hogy a közeledő autó biztonságosan meg tud állni, és ehhez fel kell vennie a sofőrrel a szemkontaktust.”

„Érthetetlen. Baleset esetén hogy fogják azt bizonyítani, hogy felvette-e a szemkontaktust vagy sem?”

– tette fel a kérdést, hozzáfűzve: „Ráadásul a gyalogosnak a zebrán való áthaladás során, minden sáv esetén újra és újra meg kellene győződnie, mintha nem lenne elsőbbsége. A zebra a gyalogosoké kell, hogy legyen, nem szabad a 80 éves nénitől elvárni, hogy mérlegelje a helyzetet.”

A jogász szerint több másik alapelvet is úgy raknának bele az új KRESZ-be, hogy ezek hierarchiáját nem teremtik meg. „Jelen pillanatban van egy általános előírás, mely szerint mindenki úgy köteles közlekedni, hogy a személyes és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. Ezenkívül pedig vannak a speciális szabályok, például a záróvonalon való átlépésre, az elsőbbségadásra, vagy éppen a sebességkorlátozásra vonatkozóan. A Kúria joggyakorlata most az, hogy a büntetőjogi felelősséget akkor lehet megállapítani, ha a speciális szabályt – például elsőbbségadás – szegi meg valaki. Csak alapelv megsértése – például általános balesetmegelőzési kötelezettség – jelenleg nagyon ritka esetben lehet önállóan felelősség alapja. Az új tervezet alapján az általános alapelvi szabályozás azonosan érvényesülne a speciálissal együtt. Ha ez hatályba lép, akkor a balesetek túlnyomó többségében mindkét fél hibás lenne” – fejtette ki.

Utalt arra is, hogy ebben az esetben a biztosítók járnának jól: éves szinten több száz millió forintot is spórolhatnának, míg a gyalogos károsultaknak rendkívül hátrányos lenne a módosítás, például az egészségkárosodás miatti sérelemdíjat illetően.

Herpy Miklós véleménye szerint az új KRESZ-tervezet felemásra sikeredett, és bőven van még mit csiszolni rajta. „Úgy néz ki, mintha az egyik felét felkészült szakmai csapat írta volna, míg a másik része tele van laikus mondatokkal. Ez ebben a formában biztosan nem léphet hatályba, mert hatalmas káosz jönne az utakon. Egy jól működő demokratikus jogállam felelősségi elven épül fel, meg van határozva, hogy mit szabad. Ha ezt valaki megsérti, viselnie kell a következményeit. Ez a jogszabálytervezet nem ennek a szellemében íródott” – foglalta össze véleményét.

Kiemelt kép: A forgalmi rend változására, sebességkorlátozásra és munkavégzésre figyelmeztető KRESZ-táblák a felújítás alatt álló fővárosi Blaha Lujza térnél 2021. július 12-én (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)