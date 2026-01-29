Orbán Viktor is bekapcsolódott a nemzeti petíció postázásába

Orbán Viktor miniszterelnök és Németh Balázs, a Fidesz frakciószóvivője és képviselőjelöltje megkezdték a nemzeti petíció postázását. A miniszterelnök maga is besegít a kézbesítésbe.

Személyesen kézbesítette az első nemzeti petíciós levelet a XV. kerületben, Rákospalotán egy fiatal hölgynek.

A kézbesítést követően Orbán Viktor Facebook-oldalán megosztott videóban azt javasolta, hogy mindig nyissunk ajtót a postásnak, hátha ő az.

Ahogyan arról a hirado.hu is beszámolt, csütörtökön megkezdődött a nemzeti petíció kézbesítése, a dokumentumnak március elejéig mindenkinek meg kell érkeznie. Ezt erősítette meg Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára is, aki a Facebookon közölte: a kormány azért indította el a nemzeti petíciót, hogy Európában elsőként és egyedüliként a magyar emberek elmondhassák a véleményüket arról, akarják-e, hogy Brüsszel a magyarok pénzét a háborúra és Ukrajnára költse.

Hidvéghi Balázs szerint Brüsszelben eldöntötték, hogy a háborút és Ukrajnát az európaiak pénzéből fogják finanszírozni, bármennyibe is kerüljön és bármeddig is tartson.

„Itt az ideje, hogy ennek megálljt parancsoljunk”

– fogalmazott, majd arra kért mindenkit, hogy aki nem akarja, hogy a magyarok fizessék a háborút, Ukrajna működését, valamint a háború miatti magasabb rezsit, csatlakozzon a petícióhoz.

A nemzeti petíció visszaküldésére március 23-ig van lehetőség.