Orbán Balázs: Köszi szépen, nein, danke, Manfred Weber nem lesz a magyarok elnöke

A miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook-oldalára feltöltött csütörtöki videójában arról beszélt, hogy Manfred Weber szerint
európai elnökre lenne szükség és erre a posztra az Európai Néppárt (EPP) vezetője szerint ő maga lenne a legalkalmasabb.
„Már megint ezeke a németek, elnökök akarnak lenni, uralkodni akarnak, egymással vitatkoznak” – fogalmazott Orbán Balázs, hozzáfűzve: „valahogy mindig úgy forog a dolog”, hogy az Magyarországnak nem jó.
Manfred Weber? Nein, danke, nein!
Közzétette: Orbán Balázs – 2026. január 29., csütörtök
A Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumi elnökeként is dolgozó kormánypárti politikus leszögezte:
Magyarországnak nem lesz német elnöke, sem férfi, sem nő.
„Úgyhogy köszi szépen, nein, danke – Manfred Weber nem lesz a magyarok elnöke” – üzent videója végén Orbán Balázs.
Kiemelt kép: Manfred Weber német európai parlamenti (EP-) képviselő, az Európai Néppárt (EPP) frakció vezetője (k) az uniós törvényhozás kétnapos brüsszeli plenáris ülésén 2024. április 10-én. (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)