Orbán Balázs: Köszi szépen, nein, danke, Manfred Weber nem lesz a magyarok elnöke

Orbán Balázs világossá tette: a magyar kormány nem támogatja egy európai elnöki poszt létrehozását, amit az Európai Néppárt vezetője javasolt, ahogy azt sem, hogy ezt a feltételezett pozíciót maga Manfred Weber töltse be. Magyarországnak nem lesz német elnöke, sem egy férfi, sem egy nő – hangsúlyozta a kormánypárti politikus.

A miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook-oldalára feltöltött csütörtöki videójában arról beszélt, hogy Manfred Weber szerint

európai elnökre lenne szükség és erre a posztra az Európai Néppárt (EPP) vezetője szerint ő maga lenne a legalkalmasabb.

„Már megint ezeke a németek, elnökök akarnak lenni, uralkodni akarnak, egymással vitatkoznak” – fogalmazott Orbán Balázs, hozzáfűzve: „valahogy mindig úgy forog a dolog”, hogy az Magyarországnak nem jó.

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumi elnökeként is dolgozó kormánypárti politikus leszögezte:

Magyarországnak nem lesz német elnöke, sem férfi, sem nő.

„Úgyhogy köszi szépen, nein, danke – Manfred Weber nem lesz a magyarok elnöke” – üzent videója végén Orbán Balázs.

Kiemelt kép: Manfred Weber német európai parlamenti (EP-) képviselő, az Európai Néppárt (EPP) frakció vezetője (k) az uniós törvényhozás kétnapos brüsszeli plenáris ülésén 2024. április 10-én. (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)