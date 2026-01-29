Menczer Tamás: Fontos, hogy mindenki vegyen részt a Nemzeti Petíció kitöltésében

Fontos, hogy mindenki vegyen részt a Nemzeti Petíció kitöltésében, mert itt tudjuk megmutatni az erőnket az ukránoknak is és Brüsszelnek is azzal kapcsolatban, hogy sem a rezsicsökkentés eltörlését, sem a háború finanszírozását nem vállaljuk és azt sem akarjuk, hogy a magyarok pénzéből finanszírozzák és támogassák Ukrajnát egy évtizeden keresztül – mondta Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója csütörtökön, az Igazság órája című online műsorban.

Kijelentette: Orbán Viktor miniszterelnök az egyetlen, aki képes, hajlandó és van elég ereje is ahhoz, hogy a magyar érdekeket megvédje. A Nemzeti Petícióval tudjuk támogatni Orbán Viktort a brüsszeli küzdelmekben, az ukránokkal való küzdelmekben, hiszen látjuk, hogy az ukránok most már minden nap támadnak bennünket.

Hozzátette:

a következő 73 napban fel kell készülnünk arra, hogy napi szinten érkeznek majd az ukrán támadások az elnök részéről, a külügyminiszter részéről, más vezető politikus részéről, titkosszolgálati vonalon,

meg még ki tudja, milyen vonalon és milyen irányból. Mindent feltettek arra a lapra, ukránbarát bábkormányt akarnak, ezért támogatják a Tisza Pártot.

Menczer Tamás kifejtette:

az ukrán vezetők, a sajtó, az influenszerek egybehangzóan azt mondják, hogyha jön a Tisza, akkor Ukrajna zöld lámpát kap, megkapja a támogatást az európai uniós tagsághoz, megkapja a pénzügyi támogatást, megkapja a támogatást az orosz gáz és olaj leválasztásával kapcsolatban is. Tehát a Tisza „mindenben kiszolgálja az ukránokat, a Tisza mindenben lefekszik Brüsszelnek, nem tud nemet mondani.”

Hozzátette: Orbán Anita, a Tisza külügyi vezetője megsúgta az ukránoknak, hogyha győz a Tisza, akkor teljesen megváltozik Magyarország Ukrajna-politikája. „Álljon ki Orbán Anita, és mondja el, hogy miről is van itt szó, miről ír az ukrán sajtó, miről beszélnek az ukránok, a magyar emberek meg döntsék el, hogy ezt az utat akarják, ezt a brüsszeli ukránbarát utat, vagy a szuverén magyar utat Orbán Viktor vezetésével” – mondta Menczer Tamás.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a Tisza külügyminiszter-jelöltjének nyilatkozataiból látszik, a „nulladik pillanatban” feladják a magyar érdeket Brüsszelben. „Együttműködünk, nem bot leszünk, hanem küllő a kerékben, ilyen csodálatos képeket használt” – jegyezte meg Menczer Tamás. Hozzátette: ez nem így működik, hanem úgy, hogy meg kell nézni, mi az ügy, mi ebben a magyar érdek, és annak megfelelően kell viselkedni. Ha olyan, akkor támogatni kell, ha meg nem, akkor meg kell akasztani, és be kell dugni a botot a küllők közé. „De a Tisza erre nem hajlandó. Ők a brüsszeli parancsot akarják végrehajtani, és képtelenek arra, és el is mondják, hogy ők a magyar érdeket nem tudják, és nem is akarják képviselni” – jelentette ki a kormánypárti politikus.

Úgy vélte, nem véletlenül jönnek nyugati energiacégek vezető pozícióiból emberek a Tisza vezetésébe. Kapitány István is ilyen és Orbán Anita is. Nem a magyar érdeket képviselik, hanem ugyanazokat a nyugati tőkés köröket, energiacégeket, ahol dolgoztak. Más egy céget vezetni, mint egy országot – tette hozzá.

Menczer Tamás szerint az nagy probléma, hogyha egy cégvezető átül egy politikusi székbe és „a cégvezetői sapka van rajta.” „És itt ezt láthatjuk. És ez a magyaroknak ezer forintos benzinárat, meg háromszoros rezsiárat jelentene” – mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. „Ezzel szemben a mi politikánk, a magyar érdek az, hogy minél több helyről jöjjön (az energia), mert ez ad ellátásbiztonságot, és ez adja a lehető legolcsóbb árat” – fogalmazott. Megjegyezte: amit energiakérdésben Ursula von der Leyen és Brüsszel csinál, az nem az európai érdek, hanem az ukrán érdek, miközben Ukrajna nincs benne az Európai Unióban.

Menczer Tamás hangsúlyozta:

az orosz földgáz és kőolaj nélkülözhetetlen, mert ha nincs, akkor nincs rezsicsökkentés, a vállalkozásoknak is sokkal drágább lesz az energia, ami pedig vállalkozások és gyárak bezárásához, munkahelyek megszűnéséhez, elbocsátásokhoz vezet. A magyar emberek és magyar családok tömegével veszítik majd el a munkahelyüket, a bevételüket és kerülnek ezért a szakadék szélére. A Tisza útja ide vezet. A mi utunk meg egy szuverén magyar út

– közölte.

Az energiakérdés mellett arról is beszélt, hogy jelenleg a legsúlyosabb probléma a háború, amibe belevinnék Magyarországot.

Kifejtette:

jövőre be akarják hozni Ukrajnát az Európai Unióba, „erről dokumentum és döntés van.” Ezt a Tisza Párt támogatja. Ha ez megtörténik, 12 hónap múlva egész Európa háborúban áll. Tehát a Tisza ezt támogatja, és mint ahogy kiderülnek a dolgok – fogalmazott -, az összes többi brüsszeli kezdeményezést és törekvést is támogatja.

Mehetne a magyarok pénze oda, mehetne fegyver, aztán majd mehetne katona is. És a Tisza be fog állni ebbe a sorba. „Ezekre az emberekre rá lehet bízni egy országot, akik nem tudnak nemet mondani Brüsszelnek? Én azt javaslom, hogy inkább maradjunk Orbán Viktornál és a Fidesznél” – mondta Menczer Tamás.

Kiemelt kép: Menczer Tamás (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)