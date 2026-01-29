Lövöldözés a Balatonnál: a TEK kapta el a felfegyverzett férfit

Fegyverével együtt akart elmenekülni a helyszínről az a hatvanéves lövöldöző, akit a Terrolelhárítási Központ munkatársai kaptak el Balatonszepezden szerdán.

Balatonszepezdről tett bejelentést a segélyhívó számra csütörtök délután egy férfi, miszerint a szomszédja életveszélyesen megfenyegette, amiért a férfi állatvédők segítségével gondoskodott korábban a fenyegetőző szomszéd elhanyagolt kutyájáról.

A helyszínre érkező járőrök intézkedés közben lövéseket hallottak,

ezért erősítést kértek és értesítették a fegyveres személy elfogására hatáskörrel rendelkező Terrorelhárítási Központot – derül ki a Veszprém vármegyei rendőrség közösségi oldalán publikált bejegyzésből.

„A rendőrök nagy erőkkel, folyamatosan érkeztek a helyszínre, közben újabb lövések dördültek el az elkövető háza irányából. Folyamatosan figyelemmel kísérték a férfi mozgását, a környéket lezárták, illetve a mentőszolgálat és a katasztrófavédelem egységeit is a helyszín közelébe kérték” – számolt be a Veszprém vármegyei rendőrség.

A posztból kiderül, hogy

a TEK is a helyszínre érkezett és átvette a művelet irányítását.

A gyanúsított eközben lőfegyveréből időnként újabb lövéseket adott le, majd

sörétes puskával felfegyverkezve gépkocsival megpróbálta a házat elhagyni.

„A Terrorelhárítási Központ műveleti egységei megkísérelték a férfit intézkedés alá vonni, ő azonban nem volt együttműködő és kivonta magát az intézkedés alól. Tekintettel arra, hogy a gyanúsított fegyveresen ült az autójában és előzőleg több lövést is leadott, a Terrorelhárítási Központ műveleti egységei páncélozott járműveikkel az élet- és vagyonbiztonság megóvása érdekében a férfit megállásra kényszerítették, majd elfogták. Eközben az épületből erős gázszivárgás volt érezhető, amit a katasztrófavédelem munkatársai megszüntettek” – idézték fel az eseménysort a Veszprém vármegyei rendőrség Facebook-oldalán.

Kiemelték, hogy

a férfit őrizetbe vették és kihallgatták, az éles lőfegyvereket lefoglalták.

„Ellene személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó cselekménnyel fenyegetve elkövetett zaklatás és más bűncselekmények miatt folyik eljárás, de további gyanúsítások közlése is várható. A helyszíni szemle és egyéb nyomozati cselekmények jelenleg is zajlanak, a rendőrségi művelet során- beleértve a gyanúsított lövéseit is-senki nem sérült meg” – írták.

Kiemelt kép forrása: Facebook