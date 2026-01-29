Brüsszelben gőzerővel építik a Tiszát. Ők nem mondanak nemet Ursula mamának – írta Orbán Viktor a Facebookon

„Az európai emberek háromnegyede elutasítja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, Brüsszelben mégsem lassítanak” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő bejegyzésében utalt még Magyar Péter mentelmi joga körüli botrányára, valamint az egykori államszocialista külkeresből lett Shell-alelnöknek, Kapitány Istvánnak a Tisza Párthoz való csatlakozására, aki egyik első interjújában a rezsicsökkentés bújtatott eltörlésére tett utalást.

A kormányfő úgy folytatta: „nekik mindegy mit gondolnak az emberek, ameddig az európai kormányok közül kevesekben van meg az erő, hogy szembe merjenek menni Brüsszel akaratával.

Magyarország az egyik kivétel. A magyarok 95 százaléka elutasította Ukrajna gyorsított uniós tagságát. Mert meg akarják védeni a gazdáinkat, a családjaink biztonságát és Magyarország békéjét”

– hangoztatta Orbán Viktor. Hozzátette: „a mi nemzeti kormányunk pedig azt teszi, amire az emberek felhatalmazták.

Ezért építik Brüsszelben gőzerővel a Tiszát. Rajtuk van fogás”

– szögezte le Orbán Viktor, majd hozzáfűzte: a brüsszeli mentelmi jog, a jól beágyazott multivezérek és a balos szakértők – írta, utalva ezzel többek között Magyar Péternek a mentelmi joggal kapcsolatban tett kijelentéseire, valamint Kapitány István egykori államszocialista impexesből lett Shell-alelnök csatlakozásához a Tisza Párthoz.

Ahogy erről a hirado.hu oldalán beszámoltunk, Kapitány István az ATV-nek adott interjúban az energiaforrások diverzifikációjára hivatkozva végső soron az orosz olajról való teljes leválást és ezzel együtt a rezsicsökkentés bújtatott megszüntetését szorgalmazta, miközben a Shell megduplázta bevételeit a háború 2022-es kitörése és az annak nyomán kialakult energiaválság hatására.

„Ők nem fognak nemet mondani Ursula mamának. Már most sem tudnak”

– írta.

„Áprilisban menjünk inkább biztosra. A biztos választás pedig a Fidesz”

– szögezte le Orbán Viktor.

Mint ismert – ahogy erről a hirado.hu oldalán beszámoltunk –, januárban az Európai Unió Tanácsa az európai szintű gazdatüntetések ellenére jóváhagyta a Dél-amerikai Közös Piaccal (Mercosur) kötött szabadkereskedelmi megállapodást, amely az európai gazdák szerint azzal a veszéllyel fenyeget, hogy az olcsó dél-amerikai mezőgazdasági termékek elárasztják az európai piacokat, a gazdák pedig emiatt versenyhátrányba kerülhetnek.

Magyarország ellenezte és ellenzi a Mercosur-megállapodást, az Európai Parlament pedig a szuverenista jobboldal vezető erejének, a Patrióták Európáért pártcsaládnak köszönhetően végül nem hagyta jóvá az egyezséget.

A strasbourgi testület ehelyett jogi felülvizsgálatra küldte a Mercosur-szabadkereskedelmi megállapodást. Az erről szóló szavazáson az Európai Néppárthoz (EPP) tartozó, Magyar Péter vezette Tisza Párt és képviselői a Mercosur-megállapodás parlamenti jóváhagyásáról szóló szavazáson még részt vettek és elutasították azt, azonban a politikai felelősségre vonásnál már kihátráltak az európai és a magyar gazdák mögül, mivel Ursula von der Leyen is a Manfred Weber vezette Néppárthoz tartozik.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)