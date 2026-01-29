Bódis László: Bízunk az Európai Bizottság vállalásában a HUN-REN ügyében

Bízunk abban, hogy az Európai Bizottság illetékes szerve betartja vállalását, és holnapig döntést hoz a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózathoz tartozó kutatóintézetek számára szükséges technikai azonosítókról (PIC-számok). Ellenkező esetben Hankó Balázs innovációért felelős miniszter a témában felelős uniós biztossal a lehető leghamarabb egyeztetést kezdeményez – mondta Bódis László a közmédia csütörtök reggeli műsorában.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában kiemelte: két hónapja zajlanak az egyeztetések a HUN-REN vezetősége és az Európai Bizottság Central Validation Service (CVS) egysége között, miután az EU tavaly október végétől visszamenőleg felfüggesztette az átalakított HUN-REN kutatóhelyek EU-azonosító számait. „A HUN-REN a 2024 végén elfogadott törvény alapján jogi megújuláson ment át, és mivel jogfolytonosság van, egy adminisztratív folyamatnak kellene lennie, hogy továbbra is biztosított legyen a hazai kutatóintézetek uniós pályázati részvétele. A régi és az új HUN-REN ugyanaz, csak éppen egy másik működési struktúrában.”

„Az uniós szerv képviselői arra tesznek fel kérdéseket, hogy ezek a kutatóintézetek jogilag most önállóak-e, holott ezt a HUN-REN törvény, és ezen szervezetek alapító okirata is kimondja”

– fejtette ki Bódis László. A helyettes államtitkár az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában is beszélt a kérdésről. Mint fogalmazott, az EU hozzáállása az ügyhöz teljesen aránytalan, hiszen csupán egy technikai azonosító számot kellene biztosítaniuk, ami ahhoz szükséges, hogy az adott kutatási intézmény pályázatokat tudjon benyújtani, illetve azokat egy online felületen keresztül menedzselni tudja.

„Nem tudunk mást feltételezni, mint hogy itt egy szándékos időhúzásról és szándékos károkozásról van szó a magyar kutatók irányában.”

„Azután, ami a megújult magyar egyetemek esetében történt, sajnos azt kell mondanom, hasonló zajlik, azzal a különbséggel, hogy akkor egy felháborító politikai döntés született, most pedig adminisztratív, bürokratikus úton próbálják nehéz helyzetbe hozni a kutatókat” – jegyezte meg. Bódis László arról is beszélt a két műsorban, hogy már benyújthatók a pályázatok a Nemzeti Kutatási Kiválósági Programra. Mint elmondta, idén is 40 milliárdos keretösszeggel érhető el a program, a kutatócsoportok 100 és 400 millió forint közötti összegig pályázhatnak kutatástámogatásra.

„A támogatás érintheti például ez élettudományok területén a gyógyszerfejlesztéseket, vagy a mesterséges intelligencia technológiai fejlesztését is. A támogatásoknak is köszönhetően egyre több innovatív fejlesztés indul el Magyarországon, egyre több olyan, kutatók által alapított technológiai kisvállalkozás jön létre az egyetemek mentén, amelyek nagy gazdasági potenciállal bírnak” – szögezte le a helyettes államtitkár az M1-en. Ahogy erről korábban már beszámoltunk a hirado.hu oldalán, A HUN-REN már hangot adott azon irányú aggályainak, miszerint Brüsszel késlekedése tartja bizonytalanságban a magyar kutatóhálózatot.

„Az Európai Bizottság ezzel kapcsolatos végső döntése még várat magára.”

„A HUN-REN vezetése az elmúlt hetekben több egyeztetést is folytatott a mihamarabbi döntés elősegítése érdekében az Európai Bizottság Central Validation Service (CVS) egységével, illetve a kutatási intézmények is kapcsolatban voltak, vannak Brüsszellel” – közölte korábban a HUN-REN. „A HUN-REN értetlenül áll az előtt, hogy az elmúlt időszakban a többszöri személyes és írásos egyeztetést követően, az egyértelmű jogi helyzet ellenére a CVS továbbra sem hozott még döntést az ügyben, jelentős bizonytalanságot okozva ezzel a teljes kutatási hálózatnak az európai pályázatokban való részvétel tekintetében.”

„A HUN-REN továbbra is sürgeti a mielőbbi, a magyar jogi helyzetnek megfelelő döntést”

– hangsúlyozta a kutatóhálózat.

Kiemelt kép: Bódis László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára (Fotó: MTI/Soós Lajos)