A tervezettnél magasabb béremelést jelentett be Nagy Márton a Magyar Postánál

Mint hozzátette, emellett a postások munkájának elismeréseként 2025 decemberében bruttó 100 ezer forint egyszeri kifizetés történt, 2026 márciusában pedig további bruttó 150 ezer forint érkezik a teljesítmény elismeréseként.
Jelentősen nő a béren kívüli juttatás is: a cafeteria keretösszege 360 ezer forintról 420 ezer forintra emelkedik.
A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből fakadó korrekciók már megtörténtek, a 7 százalékos béremelés visszamenőleges része pedig a februári bérrel együtt kerül kifizetésre – közölte a miniszter.
Mint fogalmazott, „továbbra is azon dolgozunk, hogy a munkavállalók munkája megbecsülést és biztos megélhetést jelentsen”.
„Magyarországon a munka érték, és aki dolgozik, annak előre kell tudnia lépni”
– írta Facebook-oldalán a miniszter.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter (Fotó: MTI/Purger Tamás)