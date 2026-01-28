Szijjártó Péter: Az ukránok a Tisza Párt győzelmét szeretnék, de Magyarország jövőjéről, a béke vagy háború kérdéséről csak a magyar emberek dönthetnek

A magyar nagykövetet bekérették az ukrán külügyminisztériumba, és az ott elhangzottak alapján fel kell arra készülni, hogy Kijev folytatni fogja a durva beavatkozását a Tisza Párt érdekében a magyarországi választásokba – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán a Facebookon.

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a nap folyamán bekérették a kijevi magyar nagykövetet az ukrán külügyminisztériumba.

„Nem lepődtünk meg. Sem a tényen, sem azon, amit mondtak. Újra kifogásolták, hogy nemzeti petíció keretében fognak a magyar emberek véleményt mondani arról a brüsszeli–kijevi szándékról, miszerint a magyar emberek pénzét Ukrajna működtetésére és felfegyverzésére akarják költeni”

– tudatta.

„Nem kaptunk magyarázatot sem arra, hogy miért sértegeti Zelenszkij elnök alpári módon Orbán Viktort, sem pedig arra, hogy miért »hitlerezik« az ukrán külügyminiszter. A bekéretésen elhangzottak alapján fel kell készülnünk arra, hogy az ukránok folytatják a nyílt és durva beavatkozást a Tisza Párt érdekében az áprilisi választásokba” – húzta alá.

„Arra viszont az ukránoknak fel kell készülniük, hogy mi megvédjük hazánk szuverenitását, és nem engedjük, hogy befolyásolják a választás végeredményét”

– folytatta.

„Értjük, hogy az ukránok a Tisza Párt győzelmét szeretnék, de Magyarország jövőjéről, a béke vagy háború kérdéséről csak a magyar emberek dönthetnek” – összegzett.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Kovács Attila)