Száz új munkahelyet teremtett a BioTech USA, Szijjártó Péter ismertette a részleteket

Száz új munkahely jött létre a BioTech USA legújabb, mintegy 9,5 milliárd forintos beruházási programjának köszönhetően – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Szadán.

A magyar tulajdonú vállalat Szadán robotizált szeletgyártó üzemet épített, Dunakeszin pedig kapacitásbővítést hajtott végre, amelyhez a kormány 2,9 milliárd forint támogatást nyújtott. A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta: „Ez jól demonstrálja, hogy minden nehézség ellenére mennyire meg tudtak erősödni a hazai vállalatok.”

Szijjártó Péter kiemelte, hogy

a családi tulajdonú BioTech USA mára világszerte ismert márkává, Európa egyik legnagyobb étrend-kiegészítő gyártójává vált, amely több mint száz országba exportál, és közel kétezer embernek ad munkát Magyarországon.

A tárcavezető szerint a vállalat jelentős szerepet játszott Pest vármegye gazdasági fejlődésében is, ahol az elmúlt tíz évben felére csökkent a munkanélküliség, miközben az ipari termelés látványosan nőtt. A válságok ellenére elért eredményekről szólva úgy fogalmazott:

„Hiába a Covid, hiába a háború, most Magyarországon egymillióval több embernek van munkája, mint tíz évvel ezelőtt.”

Hozzátette azt is: „Ilyen bravúr az is, hogy nemcsak felépíteni, hanem megvédeni is sikerült a rezsicsökkentést Magyarországon.” Szijjártó Péter végül hangsúlyozta, hogy az elmúlt négy év a beruházások szempontjából a gazdaságtörténet legsikeresebb időszaka volt, amihez nagyban hozzájárultak a megerősödő magyar tulajdonú vállalatok.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)