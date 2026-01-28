Pócza István a 48 percben: A háború kérdésében Európának önmérsékletet kellene tanúsítania

Az M1 48 perc című műsorában Pócza István, a Batthyány Lajos Alapítvány szakmai programvezetője azt mondta, hogy a háború kérdésében Európának önmérsékletet kellene tanúsítania, és azt mondani, hogy nekünk a béketörekvések az elsődlegesek, de háborús retorikát és készülődést látunk helyette.

Hangsúlyozta: minél többet beszélünk arról, hogy háború lesz, és megjelöljük például Oroszországot, akkor létrejön egy háborús pszichózis és előbb-utóbb valaki „leadja az első lövést”. Erre van felfűzve minden európai gondolat, de nem adnak választ arra a kérdésre, hogy mikor, ki és miért vívja meg ezt a háborút – tette hozzá.

Ukrajna további háborús támogatására kitérve azt mondta:

Magyarország van most abban a helyzetben, hogy világosan meghúzhatja Ukrajna számára a határokat, és azt mondhatja, hogy Ukrajnának nincs beleszólása az európai belpolitikába.

Ukrajna magyarországi nagykövetének berendeléséről úgy fogalmazott, az ukránok beszálltak a magyar választási kampányba, majd felidézte, 2022-ben Volodimir Zelenszkij már egyszer állást foglalt, és ez most is megtörtént.

Ukrajna választása a Tisza Párt és Magyar Péter, mert a Tisza Párt annak az Európai Néppártnak a tagja, amely egyebek mellett a háború elhúzását és Ukrajna pénzbeli támogatását szorgalmazza – mondta. Pócza István meglátása szerint politikai taktikázás a Tisza részéről az a kijelentés, hogy a párt nem támogatja a háborút, szerinte az Európai Néppárt a választások miatt ezt a taktikázást megengedi.

Hozzátette:

Európának is a „kőkemény” stratégiai érdekeit kellene érvényesítenie, de az európai politikusok ezt nem teszik meg.

Hangsúlyozta, hogy az EU részéről rossz kalkuláció, ha azt gondolja, hogy Ukrajna csatlakozása az EU-hoz majd megold bizonyos élelmiszeripari és nyersanyag problémákat, mert csak még több kérdést és vitát jelentene, mint megoldást.

Pócza István szerint a fő színpad Washington, Moszkva és Peking, az EU pedig zsugorodik, és ebből a szempontból világos és érthető Magyarország politizálása, ami Brüsszellel szemben, de nem Európával szemben folyik. Kiemelte, hogy egy világrendszerváltás közepén vagyunk, ahol a legnagyobb hiba a korábbiakhoz való ragaszkodás, „előre kell nézni, és nyitottnak, ugyanakkor óvatosnak kell lenni”.