Orbán Viktor: Magyarország sorsa volt a tét, és a Tisza Párt be sem ment szavazni

„Üres székek, üres ígéretek. Magyarország sorsa volt a tét, és a Tisza Párt be sem ment szavazni. Nekik Brüsszel az első” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán szerdán.

A bejegyzésben megosztott videóban elhangzott, hogy a Tisza Párt európai parlamenti képviselői nem vettek részt az Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel szembeni múlt heti bizalmatlansági szavazáson.

Ezt követően egy Brüsszelben tiltakozó gazdát mutattak, aki előbb azt kérdezi a demonstrációjuk helyszínére kilátogató Magyar Pétertől, hogyan fog voksolni a bizalmatlansági szavazáson, majd azt mondja neki, „ezek a gazdák Von der Leyen ellen tüntetnek, te pedig kiállsz mellette”.

Ezután a videóban jegyzőkönyveken mutatták be, hogy az elmúlt időszakban Ursula von der Leyennel szembeni bizalmatlansági szavazások közül tavaly július 10-én a Tisza Pártból Dávid Dóra és Tarr Zoltán, valamint a DK-ból Dobrev Klára, október 9-én pedig a Tisza Párt négy politikusa (Dávid Dóra, Gerzsenyi Gabriella, Kulja András és Lakos Eszter) a bizottsági elnök mellett voksolt.

A videó az egymással kezet fogó Ursula von der Leyen és Magyar Péter képével, valamint az „Így számíthatnak a Tiszára a magyar emberek” felirattal zárult.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)