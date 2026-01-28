Nézőpont Intézet: Minden háztartást és családot sújthatnának a Tisza Pártnak tulajdonított megszorító tervek

Mintegy 7,6 millió magyart, akár minden háztartást és családot sújthatnának a Tisza Pártnak tulajdonított megszorító tervek. A rezsicsökkentés megszüntetése a legnagyobb mértékben 5,9 millió főt, a kutya- és macskaadó 4,6 millió magyart, a többkulcsos adóemelés akár 2,9 millió keresőt, a 13. és 14. havi nyugdíj eltörlése 2,5 millió nyugdíjast, az szja-mentesség megszüntetése akár 800 ezer édesanyát, a családi adókedvezmény progresszív csökkentése közel 200 ezer főt érinthet. Mintegy 1,2 millió magyart sújtana legalább egy intézkedés, közel 3,7 millióan pedig kétszeres, 2,4 millió magyar pedig háromszoros károsult lenne az őket érintő intézkedések számát tekintve.

Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke öt hónapja beszélt arról, hogy nem fog mindent elmondani, mert akkor megbuknának, előrevetítve, hogy előbb „választást kell nyerni, utána mindent lehet”. Az elhallgatott tervekre azóta csak a sajtóban kiszivárgott információk alapján lehet következtetni, amelyeket Tisza-közeli szakértők nyilatkozatai is megerősítenek. Közel egy évvel ezelőtt Tarr azt is elárulta, hogy a programot nem fogják előtárni, mert nem ők írják, amit részben magyarázhat, hogy az elhangzó javaslatok összhangban vannak az Európai Unió által Magyarországtól követelt intézkedésekkel is.

A továbbiakban azokat az elképzeléseket hívjuk Tisza-tervnek, amelyek több sajtóorgánumban is megjelenítésre kerültek, illetve amelyeket a Tisza Párthoz köthető szakértők fogalmaztak meg, és amelyeket a nyilvánosságban a Tiszá-nak tulajdonítanak. A Nézőpont Intézet a felnőtt magyar társadalomra reprezentatív adatfelvétel alapján vizsgálta hat intézkedés – a rezsicsökkentés megszüntetése, az eb- és macskaadó bevezetése, a progresszív adóemelés, a 13. havi és 14. havi nyugdíj eltörlése, az szja-mentesség megszüntetése és a családi adókedvezmény csökkentése – érintetti körét.

5,9 millió, eddig teljesen rezsicsökkentett gáz- vagy villanyfogyasztású háztartásban élő magyar fizetne magasabb, piaci árú rezsit

Magyar Péter és új gazdaságpolitikusa, Kapitány István is az orosz energiafüggőség megszüntetéséről beszélt, ami valójában a rezsicsökkentés feltételét jelentő olcsó orosz energiahordozókról való lemondást jelenti. A rezsicsökkentés megszüntetése valójában mindenkit érintene, aki lakossági gáz-, vagy villanyfogyasztó, miután a rezsicsökkentett értékhatár alatti rész mindenki számára kedvezményes.

Magyarországon ugyanakkor mintegy 5,9 millió felnőtt korú él saját bevallás alapján olyan háztartásban, amelynek gáz- vagy villanyfogyasztása teljesen a támogatott értékhatár alatt van, így ennyien lehetnek azok, akik eddig teljes mértékben csökkentett rezsit fizettek, viszont átlagosan évi félmillió forinttal többet fizetnének háztartásonként az intézkedés hatására.

4,6 millió magyarnak kellene adót fizetnie kisállatai után

A Tisza Pártnak tulajdonított dokumentum szerint tervben lévő intézkedések nem kímélnék a kisállattartókat sem. Minden eb- és macskatulajdonosnak 18 ezer forintot kellene fizetnie minden egyes háziállata után. Emellett a kisállat-termékekre az áfán felül további 4 százalékos adót szabnának ki, köztük a kutya- és macskaeledelekre.

Közel 3,5 millió magyar él kutyás, s több mint 2,5 millióan macskás háztartásban. Összesen pedig 4,6 millióan vannak azok, akik megosztják otthonukat legalább egyikkel vagy másikkal, és drágábbá válna számukra az állattartás.

2,9 millió magyart érintene a progresszív adóemelés

A többkulcsos adó bevezetése mellett érvelt Tarr Zoltán társaságában Dalnoki Áron, aki a nyilvánosságban megjelent információk szerint kidolgozta a Tisza Párt ezzel kapcsolatos adótervezetét. A kiszivárgott számok alapján a bruttó 416 ezer forint felett, tehát már az átlagbért keresők is, több személyi jövedelemadót fizetnének, mint eddig. Jelenleg az egykulcsos adózás lehetővé teszi, hogy valaki háromszor több munkával valóban háromszor többet keressen, a Tisza tervei alapján azonban a magasabb munkajövedelmű társadalmi csoportok progresszív adóemeléssel szembesülnének.

A Tisza Párt adóterve a válaszadók jövedelmükkel kapcsolatos válaszai alapján akár 2,9 millió főt is érintene. Negyven év alatt mintegy 1,2 millió főt, negyven és ötvenkilenc év között pedig közel 1,5 millió főt érintene az intézkedés. Iskolázottság alapján legnagyobb számban, mintegy 1,2 millió felsőfokú végzettséggel rendelkező magyar lenne kénytelen lemondani bruttó jövedelme eddiginél nagyobb részéről.

2,5 millió nyugdíjastól vennék el a 13. és 14. havi nyugdíjat

Azon túl, hogy a többkulcsos adózás a nyugdíjas foglalkoztatottak számára is magasabb adóterheket jelentene, Simonovits András, a Tisza Párt holdudvarához tartozó szakértő a 13. havi nyugdíjat „teljes nonszensznek” tartja, amelyet jelenlegi formájában Petschnig Mária Zita, a TISZA Párt másik tanácsadója is ellenez, valamint Surányi György, a Tisza-szigetek rendszeres előadója sem tartja indokoltnak az intézkedést.

Összességében mintegy 2,5 millió nyugdíjast érintenének kedvezőtlenül a Tisza-közeli szakértők nyugdíjjavaslatai, s ezen felül minden, a következő években nyugdíjba lépőtől is elvenné a kormány által eddig nyújtott támogatások lehetőségét. 2030-ig korkedvezmény nélkül is több mint 400 ezer magyar érné el a nyugdíjkorhatárt számára kedvezőtlenebb feltételek között.

800 ezer édesanya esne el a személyi jövedelemadó-mentesség lehetőségétől

A progresszív adókulcsok bevezetése sajtóértesülések szerint minden munkavállalót érintene, tehát az édesanyák ezen felül személyi jövedelemadó-mentességük eltörlésével is számolhatnak. Az eltörölni kívánt kormányzati intézkedés egyáltalán nem népszerű a TISZA-közeli szakértők körében, Petschnig Mária Zita például az „eszement ötletek” közé sorolta az édesanyák szja-mentességét. Ha az intézkedést eltörölnék, mintegy 800 ezer gazdaságilag aktív korú, a kor- és gyermekfeltételnek megfelelő nő veszítené el az szja-mentesség lehetőségét.

200 ezer magyar családi adókedvezményét csökkentenék

A Tisza-terv az érvényesíthető családi adókedvezményt is a progresszív jövedelmi sávokhoz kötné. Ez alapján a bruttó 416 ezer forint felett megszabott jövedelemsávban keresők adókedvezményét 30 százalékkal, a legfelső értékkategóriában keresőkét pedig 50 százalékkal csökkentenék. Jelenleg a jövedelem mértékétől függetlenül, egy gyermek esetében húszezer, két gyermek esetén gyermekenként negyvenezer, három vagy több gyermek esetén gyermekenként 66 ezer forint az adókedvezmény havi összege.

A Tisza kedvezménycsökkentése esetén több mint 200 ezer magyar gyermekek után járó támogatását csökkentenék, egy átlagkereső pedig harmadával kapna kevesebb kedvezményt.

Összesen akár 7,6 millió magyart sújthatnak a Tisza-tervek

A fenti intézkedések összesen akár 7,6 millió magyart érintenének. Bár a vizsgált intézkedések a kiszivárgó elképzeléseknek csak egy részét jelentik, már ezek is halmozottan sújtanák a magyar háztartások többségét.

Mintegy 1,2 millió magyart érintene legalább egy, további 3,7 millió magyart sújtana legalább kettő, s még 2,4 millió főt legalább három, több mint negyedmillió magyart pedig akár négy intézkedéscsoport.

