Nemzeti színű motívummal lett ellátva a 2026-os országgyűlési választás hirdetménye

A nemzeti színű motívummal ellátott hirdetmény 48×79 centiméter méretű és közel 88 ezer darabot gyártottak belőle.
A hirdetmény tartalmazza egyebek mellett a választás napját, és azt, hogy szavazni reggel 6-tól este 7 óráig lehet. Feltüntették rajta azt is, hogy aki lakóhelyétől eltérő helyen szeretne szavazni, az április 2-án, csütörtökön 16 óráig átjelentkezhet vagy kérheti felvételét a külképviseleti névjegyzékbe.
A hirdetmény tartalmazza azt is, hogy mozgóurnát a szavazás napján 12 óráig lehet kérni.
A választópolgárok részletes tájékoztatásért a polgármesteri hivatalokban működő helyi választási irodákhoz fordulhatnak vagy ellátogathatnak a választás weboldalára.
Kiemelt kép forrása: https://vtr.valasztas.hu/ogy2026