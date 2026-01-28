Nemzeti színű motívummal lett ellátva a 2026-os országgyűlési választás hirdetménye

Elkészült az április 12-ei országgyűlési választás hirdetménye, amely 48x79 centiméteres és nemzeti színű motívummal lett ellátva. Kiszállításuk a választási irodákhoz már megkezdődött, és várhatóan még a héten minden településen kihelyezik a hirdetményt – közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) az MTI-vel szerdán.

A nemzeti színű motívummal ellátott hirdetmény 48×79 centiméter méretű és közel 88 ezer darabot gyártottak belőle.

A hirdetmény tartalmazza egyebek mellett a választás napját, és azt, hogy szavazni reggel 6-tól este 7 óráig lehet. Feltüntették rajta azt is, hogy aki lakóhelyétől eltérő helyen szeretne szavazni, az április 2-án, csütörtökön 16 óráig átjelentkezhet vagy kérheti felvételét a külképviseleti névjegyzékbe.

A hirdetmény tartalmazza azt is, hogy mozgóurnát a szavazás napján 12 óráig lehet kérni.

A választópolgárok részletes tájékoztatásért a polgármesteri hivatalokban működő helyi választási irodákhoz fordulhatnak vagy ellátogathatnak a választás weboldalára.

Kiemelt kép forrása: https://vtr.valasztas.hu/ogy2026