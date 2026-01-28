Ne maradjon le: többeknek elérhető és hosszabb ideig igényelhető az egymillió forintos Otthontámogatás

A kormány tíz lényeges ponton módosította a közszolgálati dolgozók számára biztosított, évi nettó egymillió forintos, vissza nem térítendő Otthontámogatás szabályait.

Ahogy arról a hirado.hu korábban beszámolt, a kormány még tavaly ősszel társadalmi egyeztetésre bocsátotta azt a jogszabálytervezetet, melynek értelmében 2026 januárjától évi nettó egymillió forintos vissza nem térítendő támogatást biztosít a közszolgálatban dolgozók legszélesebb körének. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkárának közelmúltbeli közlése szerint a támogatást mindenki igénybe veheti, aki a közszférában dolgozik, így például katonák, rendőrök, tanárok, ápolók vagy éppen önkormányzati tisztviselők. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a támogatást fel lehet használni már meglévő hitel, jelzáloghitel törlesztésére vagy ingatlanvásárlás esetén önerőként is.

A hétfői Magyar Közlönyben megjelent rendelet és egy másik rendelet több ponton is módosított a támogatás szabályozásán, melynek újdonságait foglalta össze a Portfolio:

Igénylési határidő kitolása: A 2026. január 1. előtt kötött lakáskölcsön-szerződések esetében a bejelentési lehetőséget újranyitják, a határidő 2026. február 15-e (vasárnap), jogvesztő jelleggel. Korábban ez 2026. január 20-a volt, az új szerződések esetében nincs előre meghatározott naptári határidő.

Igénybejelentések feldolgozása: A január 20. és február 15. között beérkező igényeket a munkáltatók 2026. február 25-ig nyújtják be a Magyar Államkincstárhoz (fenntartó esetén a fenntartón keresztül). A korábbi kérelmek feldolgozása marad a január 30-i határidő szerint.

Folyósítási határidők: Az új bejelentések alapján a kincstár 2026. március 15-ig biztosítja az Otthontámogatás fedezetét, míg a korábbi kérelmek kifizetése február 16-án történik.

Teljes keretösszeg folyósítása: A január 20. és február 15. között beérkezett kérelmek alapján a munkáltató egy összegben, 2026. március 30-ig folyósítja az Otthontámogatás teljes 2026. évi keretösszegét. Ha a lakáskölcsön hátralévő törlesztőrészletei alacsonyabbak a támogatás összegénél, a fennmaradó összeget folyósítják. A korábbi kérelmek esetében a folyósítási határidő február 27. marad.

Bővült a jogosultak köre: Mostantól az önkormányzati tűzoltóságnál dolgozó tűzoltók, az országgyűlési képviselői és nemzetiségi szószólói foglalkoztatottak, valamint az egyházi intézményeknél megbízási vagy vállalkozási szerződéssel foglalkoztatott hitoktatók is jogosultak. Más típusú megbízási vagy vállalkozási szerződés továbbra sem jogosít.

Munkáltatói kölcsönök bevonása: A támogatás igénybe vehető a lakáscélú munkáltatói kölcsönökre is, amelyeket 2026. január 26-ig kötöttek magyarországi ingatlan vásárlása, építése vagy hitelintézeti kölcsön kiváltása céljából.

Korábbi bejelentések módosítása: Akik korábban már bejelentették kereskedelmi banki hitelüket, de rendelkeznek munkáltatói kölcsönnel is, február 15-ig módosíthatják vagy kiegészíthetik igénylésüket.

Határozott idejű jogviszony: Ha valakit ideiglenesen máshová vezényeltek, de alapjogviszonya határozatlan idejű, az Otthontámogatás iránti kérelmet a fogadó szervnél nyújthatja be.

Tárgyéven belüli jogviszony megszűnése: Ha a határozott idejű jogviszony a tárgyéven belül megszűnik, de a pontos naptári dátum nem ismert, a támogatás teljes éves keretösszege folyósítandó. Ha a lakáskölcsön fennálló törlesztőrészletei alacsonyabbak, a fennmaradó összeget folyósítják.

Végrehajtási védettség: Az Otthontámogatás összege teljesen védett a bírósági végrehajtással szemben, adósság fejében nem vonható le. Ha korábban intézkedtek a végrehajtásáról, az hatálytalan, a levont összeget vissza kell téríteni, kivéve, ha a támogatást jogosulatlanul vették fel.

A kormány a programra 2026-ban összesen 180 milliárd forintot fordít, amely legalább 180 ezer jogosult számára biztosítja a vissza nem térítendő támogatást.

Kiemelt kép: Lakások a fővárosban a XIII. kerületi Hajóépítő sétányon az Otthon Start program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén (Fotó: MTI/Illyés Tibor)