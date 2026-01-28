Kétéves csúcsra erősödött a forint, szárnyal a budapesti tőzsde

A Magyar Nemzeti Bank keddi kamatdöntése után látványosan erősödött a forint, miközben a Budapesti Értéktőzsde vezető indexe és meghatározó részvényei is történelmi csúcsokra emelkedtek. A jegybank változatlan kamatkörnyezete egyértelmű jelzést adott a piacoknak.

Mozgalmasan indult a kedd a devizapiacon: a forint a reggeli órákban még ingadozó teljesítményt mutatott, ám a délelőtt folyamán fordulat következett be. A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa a kamatdöntő ülésen úgy határozott, hogy az alapkamatot változatlanul, 6,5 százalékon tartja.

A döntést követő sajtótájékoztatón Varga Mihály jegybankelnök hangsúlyozta: továbbra is indokolt az óvatos és türelmes monetáris politikai megközelítés.

A kijelentések és a kamattartás azonnali reakciót váltott ki a piacokon, a forint gyors erősödésnek indult, és kétéves csúcs közelébe került.

A Portfolió összefoglalója szerint a jegybanki bejelentést követően az euró árfolyama 380 forint alá süllyedt, miközben a dollár nemzetközi gyengülése tovább támogatta a magyar fizetőeszközt.

Már a beszéd közben is látványos volt a mozgás: az euró jegyzése 380,4 forintig esett vissza.

A forint ilyen erős szinten legutóbb 2024 januárjában járt az euróval szemben. Az árfolyam alakulása jelentős részben a jegybank következetes monetáris politikájának és a megnyugtató jegybanki kommunikációnak tulajdonítható. Az elmúlt időszakban tapasztalt erős forint a beszerzési árakon keresztül támogatja a dezinflációt, ugyanakkor az év eleji vállalati átárazások továbbra is kockázatot jelentenek az inflációs kilátások szempontjából.

A nap elején még vegyes kép rajzolódott ki a főbb devizák piacán. Reggel hét órakor az eurót 381,59 forinton jegyezték, ami kissé meghaladta a hétfő esti 381,21 forintos szintet.

A dollár árfolyama eközben 320,75 forintról 321,31 forintra emelkedett, míg a svájci frank jegyzése 413,54 forintról 413,27 forintra mérséklődött.

Miközben az európai részvénypiacokon óvatos emelkedés figyelhető meg, az Egyesült Államokban továbbra is bizonytalan a befektetői hangulat, a budapesti tőzsde kiemelkedő teljesítményt mutat. A BUX-index újabb történelmi rekordot ért el és 1,1 százalékos pluszban járt. Az OTP árfolyama szintén csúcsra emelkedett, a részvény már 40 ezer forint felett forog. A Mol papírjai is tovább erősödtek: a NIS felvásárlásával kapcsolatos új információk támogatták az árfolyamot, amely napközben szintén új történelmi csúcsot ért el.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)