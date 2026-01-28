Hidvéghi Balázs a 48 percben: A nemzeti petícióval világosan nemet mondhatunk az őrült finanszírozási tervre

A nemzeti petícióval világosan nemet mondhatunk arra az „őrült finanszírozási tervre”, amely alapjaiban alakítaná át az egész európai uniós együttműködést és tönkretenné az európaiakat – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára kedden az M1 48 perc című hírháttérműsorában.

Hidvéghi Balázs hangsúlyozta: a magyaroknak nemzeti érdekeik vannak az uniós tagsággal kapcsolatban, amelyeket nem hagyhatnak füstbe menni azért, mert gyakorlatilag „alkalmatlan politikusok felelőtlen eszméket vagy ötleteket követve” romba döntik az európai együttműködést és anyagilag is tönkreteszik az európai embereket.

Kifejtette: gyakorlatilag a szemünk előtt alakul át a brüsszeli európai uniós vezetés egy Ukrajnát támogató szervezet képviseletévé.

Már minden döntés, javaslat vagy nyilatkozat, amely ott születik, arról szól, hogy Ukrajnát támogatni és pénzelni kell, és gyakorlatilag úgy beszélnek az orosz–ukrán háborúról, mintha az az európaiak háborúja lenne, amelybe nekünk erkölcsi, politikai kötelességünk lenne belépni és erre óriási összegeket fordítani – hangoztatta, hozzátéve: Magyarországon az ellenzéki erők gyakorlatilag végrehajtanák ezeket a brüsszeli követeléseket, aminek súlyos következményei lennének minden minden magyar emberre.

A kormánypárti politikus kulcsfontosságúnak nevezte, hogy a kormány kikérje a magyar emberek véleményét, amivel aztán Brüsszelben nagyobb erővel tud képviselni egy álláspontot.

A petícióban szereplő kérdésekről szólva az államtitkár kifejtette: a katonai kiadásokat nézve egy 700 milliárd eurós igény jelent meg ukrán részről az Európai Unió felé, és e mellé jön még az ukrán állami működés finanszírozása, ami 800 milliárd eurós összeget jelent.

Az utóbbi összegből negyven éven keresztül lehetne fizetni a magyar nyugdíjakat, vagy hatvan éven keresztül a magyar családtámogatásokat – emlékeztetett Hidvéghi Balázs, megjegyezve, háztartásokra lebontva ez több mint 1,3 millió forintos költséget jelentene családonként, a Magyarországra eső rész pedig számítások szerint 5652,9 milliárd forint lenne.

Hozzátette: ilyen felelőtlen és anyagilag ilyen súlyos terhet jelentő döntéseket nem szabad felelősen támogatni, nemet kell erre mondani, ezért fontos, hogy ezt tegye meg mindenki a nemzeti petícióban.

Az államtitkár a háború okozta gazdasági-energetikai problémákkal kapcsolatban hangsúlyozta: az uniónak olyan hosszú távú stratégiai megállapodást kellene kötnie az oroszokkal, amelyben az oroszok biztonságban érzik magukat, visszaáll a szabadkereskedelem és az európaiak részesülhetnek például az orosz energiahordozók, nyersanyagok nyújtotta előnyökből.

Elmondta: Magyarországon az éves rezsiár töredéke a Szlovákiában, Csehországban, Lengyelországban és Romániában lévő áraknak, ezt az előnyt pedig a rezsicsökkentés biztosítja számunkra.

Nemet mondunk arra, hogy rákényszerítsenek minket az orosz energiahordozókról való leválásra és a magasabb rezsiárakra – mondta Hidvéghi Balázs.

Emlékeztetett: Magyarország mindent megtesz Ukrajnáért, amit megtehet és kötelessége, például nyersanyagokat szállít és befogadja a menekültjeit, de húz egy világos vonalat, a„háborút és a fegyvereket nem támogatjuk, nem is finanszírozunk, sem most, sem a jövőben, emellett kitartunk”.

A műsor második felében Pócza István, a Batthyány Lajos Alapítvány szakmai programvezetője azt mondta, hogy a háború kérdésében Európának önmérsékletet kellene tanúsítania és azt mondani, hogy nekünk a béketörekvések az elsődlegesek, de háborús retorikát és készülődést látunk helyette.

Hangsúlyozta: minél többet beszélünk arról, hogy háború lesz és megjelöljük például Oroszországot, akkor létrejön egy háborús pszichózis és előbb-utóbb valaki „leadja az első lövést”.

Erre van felfűzve minden európai gondolat, de nem adnak választ arra a kérdésre, hogy mikor, ki és miért vívja meg ezt a háborút – tette hozzá.

Ukrajna további háborús támogatására kitérve azt mondta: Magyarország van most abban a helyzetben, hogy világosan meghúzhatja Ukrajna számára a határokat és azt mondhatja, hogy Ukrajnának nincs beleszólása az európai belpolitikába.

Ukrajna magyarországi nagykövetének berendeléséről úgy fogalmazott, az ukránok beszálltak a magyar választási kampányba, majd felidézte, 2022-ben Volodimir Zelenszkij már egyszer állást foglalt és ez most is megtörtént.

Ukrajna választása a Tisza Párt és Magyar Péter, mert a Tisza Párt annak az Európai Néppártnak a tagja, amely egyebek mellett a háború elhúzását és Ukrajna pénzbeli támogatását szorgalmazza – mondta.

Pócza István meglátása szerint politikai taktikázás a Tisza részéről az a kijelentés, hogy ők nem támogatják a háborút, szerinte az Európai Néppárt a választások miatt ezt a taktikázást megengedi.

Hozzátette: Európának is a „kőkemény” stratégiai érdekeit kellene érvényesítenie, de az európai politikusok ezt nem teszik meg.

Hangsúlyozta, hogy az EU részéről rossz kalkuláció, ha azt gondolja, hogy Ukrajna csatlakozása az EU-hoz majd megold bizonyos élelmiszeripari és nyersanyag problémákat, mert csak még több kérdést és vitát jelentene, mint megoldást.

Pócza István szerint a fő színpad Washington, Moszkva és Peking, az EU pedig zsugorodik és ebből a szempontból világos és érthető Magyarország politizálása, ami Brüsszellel szemben, de nem Európával szemben folyik.

Kiemelte, hogy egy világrendszerváltás közepén vagyunk, ahol a legnagyobb hiba a korábbiakhoz való ragaszkodás, „előre kell nézni és nyitottnak, ugyanakkor óvatosnak kell lenni”.

Kiemelt kép: Hidvéghi Balázs (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)