Hétmillió forint vagyonelkobzásra ítélte a bíróság az illegális szoftvereket használó autószerelőt

Azt írták, a férfi az illegális szoftverek használatával 9,5 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozott a szerzői jogok tulajdonosainak. A közlemény szerint
a vádlott egy autószervizt üzemeltetett Kazincbarcikán, ahol autószerelőként is dolgozott. Munkájához 2019-től használta a különböző illegális autódiagnosztikai szoftvereket, amiket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal járőrei egy 2023. márciusi ellenőrzés során, a lefoglalt laptopokon és eszközökön találtak meg.
A Kazincbarcikai Járásbíróság az ítélet kiszabásakor enyhítő körülménynek tekintette a terhelt büntetlen előéletét, beismerő vallomását és megbánó magatartását, valamint azt, hogy az okozott kárból a nyomozás során több mint két és fél millió forintot megtérített.
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Sóki Tamás)