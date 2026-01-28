Nem a mi háborúnk! címmel háborúellenes országjárást indít a Fidelitas – jelentette be a Fidesz ifjúsági szervezetének elnöke szerdán Szegeden, a kampánysorozat első állomása előtt tartott sajtótájékoztatón. Európa számos országában sorra fogadják el azokat a törvényjavaslatokat, amelyek végsősoron előkészítik a sorkatonaság bevezetését.

Mohácsy István elmondta, az országjárás célja az, hogy felemeljék hangjukat Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt katonai szakértőjének kijelentése ellen, miszerint a fiatalokat baj esetén „berántanák” sorkatonának.

Kiemelte: a Fidelitas nevében ettől elhatárolódnak és nemet mondanak arra, hogy a magyar fiatalokat egy idegen ország háborújába vezényeljék.

Mohácsy István azt mondta, Nyugat-Európában háborús pszichózis zajlik. A nyugati vezetők folyamatosan arról beszélnek, hogyan tudják minél inkább támogatni Ukrajna az Európai Unióba történő gyorsított eljárással való felvételét, továbbá Brüsszelben folyamatosan arról tanácskoznak, hogyan lehet Ukrajnának minél több fegyvert adni és pénzt adni – mondta.

„Ha Ukrajnában a sorozások következtében elfogynak a fiatalok, akkor van arra vonatkozóan Európában, Brüsszelben egy terv, hogy az európai fiatalokat is berántják egy értelmetlen háborúba meghalni”

– mondta. Azt mondta, több európai uniós tagország már döntött azzal kapcsolatban, hogy visszavezetik a kötelező sorkatonai szolgálatot. Példaként megemlítette Horvátországot és Németországot, ahol fokozatosan elkezdődött a sorkatonaság intézményének a visszaállítása.

Németországban és Horvátországban tüntetések vannak, a német és horvát fiataloknak fel kellett emelniük a hangjukat ezzel kapcsolatban, hogy az ő politikai elitjük ne akarja őket elküldeni egy értelmetlen háborúban meghalni – közölte a politikus.

Kiemelte: ezzel szemben Magyarországon a magyar fiatalok szerencsés helyzetben vannak, mivel a patrióta kormányzat nemet mond a háborúra és nemet mond a sorkatonaság intézményére.

A Fidelitas alapvetően a jövőtervezésben érdekelt, és azt szeretné, hogy ha a családalapítással és a jövőtervezésükkel tudnának foglalkozni a magyar fiatalok – szögezte le Mohácsy István. Hozzátette: a magyar fiatalok jó helyzetben vannak, mert nem kell olyan intézkedésekkel szembenézniük, mint ami Nyugat-Európában tapasztalható.

Szeged nagy egyetemi város, ahol nagyon sok fiatal él és ahol jók a munkalehetőségek. Ahhoz, hogy a szegedi és minden magyar fiatal meg tudjon maradni a jövőtervezés és a családalapítás oldalán, mindenképpen békére van szükség, amelyben Magyarország patrióta kormányzata eltökélt. A Fidesz–KDNP a biztos választás – hangsúlyozta a politikus.

Mohácsy István ismertette: minden vármegyébe el szeretnének jutni az országjárással, terveik szerint húsz állomása lesz a kampánysorozatnak.

Farkas Levente, a kormánypártok Csongrád-Csanád vármegye 1-es választókerületének országgyűlési képviselőjelöltje, a Fidelitas szegedi szervezetének elnöke elmondta, az ország egyik legjobb és legnagyobb egyeteme található Szegeden, minden évben több ezer egyetemista jön a városba, akik a tervek szerint ott is szeretnének letelepedni.

Annak ellenére, hogy a városnak nem kormánypárti polgármestere van, az elmúlt évtizedekben Szegedet nem hagyta magára a magyar kormány.

Példaként megemlítette a BYD és a Rheinmetall vállalatokat, valamint a Tiszavirág Sportuszodát. Véleménye szerint ahhoz, hogy a fiatalok helyben maradjanak olcsó lakhatásra és magas minőségű munkahelyekre van szükség, illetve olyan közösségi terekre, amiket előszeretettel használnak. Kiemelte: ezeket a Fidesz–KDNP tudja megteremteni, hiszen ez a politikai közösség a békében és a fejlődésben hisz.

Európa háborús lázban ég, nyolcvan év után ismét fegyverkezik Németország

Mindeközben Európa számos országában sorra fogadják el azokat a törvényjavaslatokat, amelyek végsősoron előkészítik a sorkatonaság bevezetését, ahogy erről a hirado.hu oldalán beszámoltunk, Németországban a törvényhozás a társadalmi tiltakozás ellenére decemberben megszavazta azt az új katonai szolgálati modellről szóló törvényt, amely már idén január 1-jén hatályba is lépett.

A szabályozás értelmében 2027-től minden 18 éves férfi számára kötelező lesz megjelenni az orvosi alkalmassági vizsgálaton, miközben a katonai szolgálat alapvetően továbbra is önkéntes marad. Azonban a törvény azt is lehetővé teszi vészhelyzet, miszerint

ha az önkéntesek száma nem elegendő, a kormány bevezethet egy úgynevezett szükségalapú sorkatonaságot, amely akár sorsolással is kijelölheti a szolgálatra kötelezetteket.

A németországihoz hasonló javaslatok vannak terítéken több európai országban, köztük Franciaországban, Horvátországban és Olaszországban is.

Kiemelt kép: Mohácsy István, a Fidelitas elnöke (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)