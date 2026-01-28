„Fel kell készülnünk arra, hogy az ukránok folytatják a nyílt beavatkozást a Tisza érdekében” – Szijjártó Péter reagált a magyar nagykövet bekéretésére

„Nem lepődtünk meg sem a tényen, sem azon, amit mondtak” – reagált közösségi oldalán Szijjártó Péter arra, hogy az ukránok szerdán bekérették Heizer Antal kijevi magyar nagykövetet.

Szijjártó Péter közölte: egy nappal azt követően, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztériumba kedden ismét bekérette a budapesti ukrán nagykövetet, az ukrán fél szerdán bekérette Magyarország kijevi nagykövetét, ami – mint fogalmazott – sem a tényét, sem az ott elhangzottakat tekintve nem érte váratlanul a magyar kormányt.

Elmondása szerint az ukránok ismét kifogásolták, hogy Magyarországon nemzeti petíció keretében kérik ki az emberek véleményét a „brüsszeli–kijevi szándékról”, amely a magyar emberek pénzét Ukrajna működtetésére és felfegyverzésére fordítaná.

A tárcavezető arról is beszámolt, hogy a bekéretés során nem kaptak magyarázatot arra, „miért sértegeti Zelenszkij elnök alpári módon Orbán Viktort”, illetve arra sem, „miért „hitlerezik” az ukrán külügyminiszter”.

„A bekéretésen elhangzottak alapján fel kell készülnünk arra, hogy az ukránok folytatják a nyílt és durva beavatkozást a Tisza Párt érdekében az áprilisi választásokba”

– jelentette ki Szijjártó Péter, aki ugyanakkor hangsúlyozta: „arra viszont az ukránoknak fel kell készülniük, hogy mi megvédjük hazánk szuverenitását és nem engedjük, hogy befolyásolják a választás végeredményét”.

A miniszter úgy fogalmazott, a magyar kormány érti, hogy „az ukránok a Tisza Párt győzelmét szeretnék”, de egyértelművé tette: „Magyarország jövőjéről, a béke vagy háború kérdéséről csak a magyar emberek dönthetnek.”

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter sajtótájékoztatót tart a Karmelita kolostorban 2025. november 5-én (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)