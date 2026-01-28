Erősen felhős, sokfelé borult idő várható, egyre több helyen fog esni

Borsod térségében és az Északi-középhegység hegyvidéki részein néhány cm hó is összegyűlhet. Estétől délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik az ország fölé, ekkor már északkeleten is inkább az eső lesz a jellemző csapadékforma. A keletiesre forduló szél néhol megélénkülhet, a magasabban fekvő helyeken erős lökések is előfordulhatnak.
A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország nagyobb részén 4 és 10 fok között alakul
de az Északi-középhegység, az Észak-Alföld térségében, beleértve a főváros térségét is, valamint az északnyugati határvidéken ennél akár több fokkal hidegebb maradhat az idő.
Este borult lesz az ég. Délnyugat felől egy csapadékzóna vonul át hazánk fölött, így országszerte esőre kell számítani, északkeleten este még nem kizárt vegyes halmazállapotú csapadék. Többfelé számottevő mennyiség valószínű. A többnyire keleties irányú légmozgás reggelre északiasra fordul, néhol megélénkülhet. Délkeleten ugyanakkor a délies szelet kísérhetik élénk lökések.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és 6 fok között alakul.
Kiemelt kép: MTI/Mohai Balázs