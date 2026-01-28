Erősen felhős, sokfelé borult idő várható, egyre több helyen fog esni

Kép forrása: met.hu

Borsod térségében és az Északi-középhegység hegyvidéki részein néhány cm hó is összegyűlhet. Estétől délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik az ország fölé, ekkor már északkeleten is inkább az eső lesz a jellemző csapadékforma. A keletiesre forduló szél néhol megélénkülhet, a magasabban fekvő helyeken erős lökések is előfordulhatnak.

A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország nagyobb részén 4 és 10 fok között alakul

de az Északi-középhegység, az Észak-Alföld térségében, beleértve a főváros térségét is, valamint az északnyugati határvidéken ennél akár több fokkal hidegebb maradhat az idő.

Kép forrása: met.hu

Este borult lesz az ég. Délnyugat felől egy csapadékzóna vonul át hazánk fölött, így országszerte esőre kell számítani, északkeleten este még nem kizárt vegyes halmazállapotú csapadék. Többfelé számottevő mennyiség valószínű. A többnyire keleties irányú légmozgás reggelre északiasra fordul, néhol megélénkülhet. Délkeleten ugyanakkor a délies szelet kísérhetik élénk lökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és 6 fok között alakul.

Kép forrása: met.hu

Kiemelt kép: MTI/Mohai Balázs