Rajzold meg a jövőt! – Környezettudatos alkotói pályázatot hirdetett az M2 Mesetévé és a Csukás Meserádió

A környezetvédelem fontosságára, a fenntartható jövő építésére fókuszál a közmédia gyerekcsatornáinak új, Rajzold meg a jövőt! című pályázata. Az M2 Mesetévé és a Csukás Meserádió február 11-ig várja a Föld jövőjét ábrázoló, zöld és kreatív alkotásokat a gyerekektől.

„Engedd szabadjára a fantáziádat, alkoss természetesen, és rajzold meg a jövőt!” – szól a Rajzold meg a jövőt! című pályázat felhívása, amely jóval több mint egy rajzverseny: olyan kezdeményezés, amely játékos formában tanítja meg a gyerekeknek, miért fontos óvnunk a környezetünket, és hogyan válhatnak már fiatalon is aktív részeseivé egy fenntarthatóbb jövő építésének.

A környezet védelme és a fenntartható gondolkodás ugyanis nemcsak a felnőttek felelőssége: minél korábban találkoznak ezekkel az értékekkel a gyerekek, annál természetesebbé válik számukra a Föld és élhető jövőjük iránti felelősségvállalás. Ebben a szemléletformálásban vállal kiemelt szerepet a közmédia, amelynek gyerekcsatornái – az M2 Mesetévé és a Csukás Meserádió – játékos, kreatív eszközökkel segítenek megérteni a legfontosabb társadalmi kérdéseket, és ezt a célt szolgálja a csatornák közös, Rajzold meg a jövőt! című alkotói pályázata is.

Arra kérik a gyerekeket, hogy rajzaikon keresztül mutassák meg, milyennek képzelik el egy zöldebb, élhetőbb világ jövőjét.

A pályázat középpontjában a természet értékei állnak: tiszta erdők, élő vizek, egészséges állatok és a környezetükkel harmóniában élő emberi közösségek. A felhívás a környezettudatos gondolkodást is ösztönzi, arra biztatva a gyerekeket, hogy természetes anyagokkal dolgozzanak. A rajzok készülhetnek újrahasznosított papírra vagy kartonra, a színezéshez pedig természetes színezőanyagok, akár hagymahéj, cékla, tea, kávé vagy különféle fűszerek is használhatók – így az alkotás folyamata maga is a fenntarthatóságról szól.

A pályaművek fotóját vagy szkennelt változatát a hetedhetkaland@mtva.hu e-mail-címre várják, az érvényes jelentkezéshez pedig szülői hozzájáruló nyilatkozat csatolása is szükséges. A beküldési határidő 2026. február 11.

A legjobb alkotások készítői ajándékcsomagban részesülnek, a pályaművek pedig a közmédia felületein is megjelenhetnek.

Részletek az M2 Mesetévé és a Csukás Meserádió Médiaklikk-oldalán. Rajzold meg a jövőt!

Kiemelt kép forrása: MTVA