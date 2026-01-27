Orbán Balázs: Amikor a magyar emberek számítanának rájuk, sehol sem voltak a tiszások

Egy Facebookra feltöltött videóban beszélt arról Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, hogy Magyar Péterék távolmaradása az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági szavazásról nagy mértékben járult hozzá az Európai Bizottságnak a rezsicsökkentést veszélyeztető döntéséhez, amellyel betiltották az orosz földgáz európai behozatalát.

A miniszterelnök politikai igazgatója leszögezte:

„kiállni Magyarországért az nem egy póz, hanem az egy politika, amit minden nap csinálni kell”.

Orbán Balázs összekötötte az orosz gáz uniós tilalmát – amiről a hirado.hu oldalán is beszámoltunk – az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági szavazással, amelyről a Magyar Péter és a Tisza Párt képviselői távol maradtak. V„an itt egy ügy, az orosz energiának az orosz energiának a kivezetése. Ursula von der Leyen és csapata két éve mesterkedik, hogy az orosz energiát kivezesse Magyarországról” – fejtette ki Orbán Balázs, majd azzal folytatta: „el is fogadták a jogszabályt, aminek eredményeképpen a következő év végétől a rezsiköltségek Magyarországon és a benzinárak Magyarországon többszörösére emelkednének.”

„Mi ezt a javaslatot ellenezzük, mert ellentétes a magyar nemzeti érdekkel”

– szögezte le a miniszterelnök politikai igazgatója. Elmondása szerint

„ezt a javaslatot úgy lehetne legjobban megfúrni, ha Ursula von der Leyen megbukna”.

„És történt egy szavazás, egy bizalmatlansági indítvány, múlt héten az Európai Parlamentben, ahol meg lehetett volna buktatni Ursula von der Leyent és ki lehetett volna állni a magyar nemzeti érdekek mellett és ki lehetett volna állni az orosz energia további használata mellett” – utalt a tiszás képviselők távol maradására az Ursula von der Leyen elleni bizalmi szavazásról. Ezzel szemben, tette hozzá, „a fideszes képviselők mind ott voltak, és mind nemmel szavaztak Ursula von der Leyenre”.

„A tiszás képviselők közül egy sem volt ott. Magyar Péter a hidegre hivatkozva hazasunnyogott. Micsoda simlis dolog ez!”

– mondta, majd hozzáfűzte: „itt minden nap elmondják, hogy így a rezsicsökkentés, úgy védik a magyar családokat, aztán amikor tenni kéne érte valamit, amikor Ursula von der Leyent el kéne küldeni, akkor pedig nincsenek sehol”.

„Na, ennyire lehet a tiszás politikusokra számítani. Ezért mondjuk azt, hogy csak a Fidesz a biztos választás”

– húzta alá Orbán Balázs.

Mint ismert, ahogy erről a hirado.hu oldalán beszámoltunk, a bizottság elnöke ellen a Patrióták Európáért pártcsalád képviselői nyújtottak be bizalmatlansági indítványt, miután gazdatüntetések nyomására az Európai Parlament megakadályozta a Mercosur-megállapodás jóváhagyását, ehelyett jogi felülvizsgálatra küldte az egyezség szövegét a strasbourgi testület. A Mercosur-megállapodásról szóló szavazáson a Tisza Párt még képviseltette magát és nemmel szavazott, az Ursula von der Leyen bizalmatlansági indítványáról szóló szavazás idején azonban távol maradtak.

Kiemelt kép: Orbán Balázs, az MCC igazgatótanácsának elnöke, Orbán Viktor miniszterelnök politikai igazgatója beszédet mond a Mathias Corvinus Collegium (MCC) brüsszeli képzési központjának The War Against the Past: Fighting for Our History (Háború a múlt ellen: harcolni a történelmünkért) című konferenciáján Brüsszelben 2024. október 16-án. (Fotó: MTI/Purger Tamás