Menczer Tamás: A tiszás Orbán Anitának fáj, hogy Szijjártó Péter bekérette az ukrán nagykövetet

„A tiszás Orbán Anitának fáj, hogy Szijjártó Péter bekérette az ukrán nagykövetet” – erről közölt bejegyzést közösségi oldalán Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. A politikus közölte, hogy Ukrajna egyre intenzívebb politikai befolyásszerzési tevékenységet fejt ki Magyarországon a 2026-os országgyűlési választásokkal összefüggésben – emiatt Szijjártó Péter kedden az ukrán nagykövetet is bekérette –, többek között amiatt, mivel a kijevi hatalom a magyar fegyverkészletek csatasorba állításával is számol elhúzódó és vesztes háborús erőfeszítéseinek fenntartásához.

A politikus szerint mindez azt bizonyítja, hogy „a Tisza megint az ukránok mellé állt”.

„Orbán Anita teljesíti a brüsszeli parancsot. A Tisza nem tud nemet mondani Brüsszelnek”

– szögezte le Menczer Tamás.

Ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu oldalán, szombaton jelentette be Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője Orbán Anita csatlakozását a párthoz, aki a külpolitikai irányvonalért lesz felelős. Orbán Anita évek óta igazgatósági tag az egyik legismertebb ultraliberális biztonságpolitikai szervezetben, a Globsecben, ezenkívül pedig olyan emberekkel került egy társaságba a Soros-család által alapított European Council on Foreign Relationsben, mint Soros György, Alex Soros vagy éppen az úgynevezett guruló dollárokról is ismert Korányi Dávid, valamint Bajnai Gordon.

Orbán Anita globalista kapcsolatainak feltárása után azonban nem sokkal később a Globsec eltüntette Orbán Anita nevét a szervezet weboldaláról.

Orbán Anita tiszás igazolása után pedig arról írtak egy ukrán katonai szaklapban, hogy Ukrajnának új vadászgépekre lenne szüksége, és ebben nagy segítséget jelenthet egy kormányváltás Magyarországon. Az ukrán Defence Express katonai szaklapban értekeztek arról, hogy a kijevi hatalom háborús erőfeszítéseinek fenntartásához cseh Aero Vodochody L–39NG Skyfox típusú gépekre, valamint Skyfoxok drónokra lenne szükségük.

Később kifejtik, Csehország vagy Magyarország adhatna át Ukrajnának a gépekből, de – mint írták – Csehország politikai okokból (illetve a saját igényei miatt) nem hajlandó átadni belőlük, ahogy Magyarország sem.

Azonban úgy látják: a 2026-os magyar országgyűlési választások után változhat a helyzet.

Ezzel összefüggésben fejt ki Ukrajna intenzív politikai beavatkozást Magyarországon a kormány szerint, aminek köszönhetően Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden bekérette az ukrán nagykövetet a külügyi tárcához, ennek részleteiről pedig a tárcavezető Pécsett tájékoztatott.

„Nem tűrjük Ukrajnától, hogy beavatkozzanak, nem tűrjük Ukrajnától, hogy befolyásolni akarják a választás eredményét, s nem tűrjük azt, hogy a Tisza Párt oldalán beavatkoznak a magyar választási folyamatba”

– figyelmeztetett Szijjártó Péter.

Kiemelt kép: Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)