A drogügyi kormánybiztos is megszólalt az uniós bíróság drogpárti ítélete után, Horváth László közösségi oldalán ítélte el az Európai Unió Bíróságának döntését, amellyel elítélte Magyarországot a kábítószer-kereskedelem elleni fellépése miatt.

A kormánybiztos Facebook-oldalán kijelentette:

„Brüsszelnek nagyon nem tetszik a magyar zéró tolerancia drogügyben.”

Emlékeztetett: az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság beperelte Magyarországot a drogliberalizáció elutasítása miatt, az uniós bíróság pedig ma kimondta, hogy uniós jogot sértünk.

„A drogliberalizáció olyan mint az illegális migráció: egy ponton túl visszafordíthatatlan következményekkel jár. Mi maradunk a zéró toleranciánál, nem követjük el mások hibáit”

– húzta alá Horváth László.

„Mi nem behozni, hanem kisöpörni akarjuk a kábítószert Magyarországról!”

– jelentette ki a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos, aki hozzátette: „aki mások gyerekét mérgezi, annak börtönben a helye!”

Az Európai Unió Bíróságának keddi, magyarellenes és drogpárti döntését, amelyet Brüsszel keresete nyomán hozott meg a testület – ahogy erről a hirado.hu oldalán beszámoltunk –, Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter is elítélte, aki közösségi oldalán azt írta: a magyar kormány drogpolitikai álláspontja világos. „Elítéljük a drogliberalizációs törekvéseket, mert azokat téves és veszélyes iránynak tartjuk.

Magyarország zéró toleranciát alkalmaz a kábítószer-politikában, és ezt az irányt a jövőben is meg fogjuk tartani”

– hangsúlyozta Bóka János, aki hozzátette: nem engedünk semmilyen nyomásnak, amely beavatkozna a nemzeti drogpolitikába vagy kábítószer-liberalizáció felé vinné az országot.

A hirado.hu oldalán már írtunk korábban arról, milyen veszélyeket is rejt magában a kannabisz használata, egy amerikai kutatás szerint azok, akik kannabiszhasználati zavarral (CUD) élnek, több mint háromszor nagyobb eséllyel kapnak szájüregi rákot öt éven belül, mint azok, akik nem szenvednek ebben a zavarban. A kutatás eredményei komoly figyelmeztetést jelentenek a kannabisz hosszú távú egészségügyi kockázataira.

Kiemelt kép: Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos (Fotó: MTI/ORFK)