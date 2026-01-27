Hiller István: Bejegyezték az Egységes Baloldalt, szombatra összehívtam az MSZP választmányát

A ma délben rögzített Kell még valamit mondanom, Ildikó? című podcastműsorunkban Hiller István új információkat árult el arról, mikor döntenek az MSZP 2026-os indulásáról. A teljes beszélgetés ma 18 órától látható az M5 YouTube csatornáján és a Médiaklikken.

„Nem a részvételemmel, de a tudtommal a bíróság néhány héttel ezelőtt, tavaly év végén bejegyzett egy pártot, mely az Egységes Baloldal nevet viseli” – mondta el Hiller István, az MSZP választmányi elnöke a kedd délben rögzített az M5 kereteiben futó Kell még valamit mondanom, Ildikó? podcastműsorban.

Hiller István hangsúlyozta: a bejegyzés jogerős, ez a párt, az egy létező jogi forma, politikai eszköz és lehetőség. „Nem arról beszélek, hogy ez a párt egyesíteni fogja a baloldali pártokat, de politikai eszközként használható” – tette hozzá.

Mint ismert, korábban az MSZP már bejelentette, hogy 102 egyéni körzetben állít jelöltet. Komjáthi Imre, az MSZP elnöke – a Magyar Nemzet kedd reggeli hírére is reagálva – ma azt nyilatkozta: az MSZP február közepi kongresszusán döntenek az indulásról. Komjáthi hangsúlyozta: nem döntött az MSZP arról, hogy ne induljanak a ’26-os választáson.

Szombaton összeül az MSZP választmánya

Ma a podcast felvételén Csuhaj Ildikó kérdésére Hiller István elmondta: szerdán és csütörtökön az MSZP elnökségi ülést tart, és már múlt pénteken összehívta az MSZP választmányi ülését január 31-re, szombatra. Ott is ez a kérdés, az MSZP ’26-os választási indulása lesz napirenden.

Kiemelt kép: Hiller István, az MSZP képviselője felszólal az Országgyűlés plenáris ülésén 2023. november 21-én (Fotó: MTI/Kovács Tamás)