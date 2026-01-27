Műsorújság
HU
EN
RO
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #havazás #Brüsszel

Ez a harc volt a végső: nem indul az MSZP az áprilisi országgyűlési választáson

Szerző: hirado.hu
2026.01.27. 09:53

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu

Harminchat év után először előfordulhat, hogy a Magyar Szocialista Párt neve és logója nem szerepel az országgyűlési választás szavazólapján. A párt önkénteshiány és mélypontra süllyedt támogatottság miatt dönthet a távolmaradás mellett.

Nem indul a soron következő országgyűlési választáson a Magyar Szocialista Párt – értesült a Magyar Nemzet. A lap információi szerint a rendszerváltást is túlélő, kommunista utódpárt harminchat év után először maradhat távol a választástól.

A párt belső ügyeire rálátó források szerint Komjáthi Imre pártelnök arról tájékoztatta a tagságot, hogy nincs elegendő önkéntes az aláírásgyűjtéshez és a kampányhoz, emellett a párt támogatottsága is történelmi mélyponton van.

Mindez azt jelenti, hogy az országos lista állítása is szinte esélytelen lenne.

A Magyar Nemzet információi szerint a távolmaradás nem a Tisza Párt javára történik, hanem annak a jele, hogy a szocialisták – a többi baloldali párthoz hasonlóan – elvesztették korábbi szavazóbázisukat.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Komjáthi Imre, az MSZP elnöke (Fotó: MTI/Vajda János)

2026-os országgyűlési választásellenzéki pártokFideszTisza Párt MSZP

Ajánljuk még

 