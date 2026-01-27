Műsorújság
Enyhül az idő: több napsütés várható, de helyenként borús maradhat az ég

Szerző: hirado.hu
2026.01.27. 06:43

Napközben a látási viszonyok javulnak, és a felhőzet is csökken, egyre nagyobb területen kisüt a nap, azonban kisebb körzetekben maradhatnak tartósan borult, párás részek is – írja a HungaroMet.

 Reggelre a Tiszántúlon is megszűnik az eső. A ködös tájakon szitálás, néhol ónos szitálás előfordulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, elsősorban a magasabban fekvő helyeken fordulhat elő szélélénkülés.

Kép forrása: met.hu

 A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 10 fok között várható.

De a tartósabban felhős, párás részeken egy-két fokkal hűvösebb maradhat az idő.

Kép forrása: met.hu
Nyugat, délnyugat felől előbb magasszintű felhőzet érkezik, majd be is borul az ég. Csapadék még általában nem lesz, de hajnalban, kora reggel elvétve gyenge eső már esetleg előfordulhat. A déli szél a Dunántúl egyes részein élénk marad.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3, +2 fok között valószínű, de az északi völgyekben több fokkal hidegebb is lehet.

Kép forrása: met.hu

Kiemelt kép: MTI/Mónus Márton

