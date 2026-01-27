Enyhül az idő: több napsütés várható, de helyenként borús maradhat az ég

Reggelre a Tiszántúlon is megszűnik az eső. A ködös tájakon szitálás, néhol ónos szitálás előfordulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, elsősorban a magasabban fekvő helyeken fordulhat elő szélélénkülés.
Kép forrása: met.hu
A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 10 fok között várható.
De a tartósabban felhős, párás részeken egy-két fokkal hűvösebb maradhat az idő.
Kép forrása: met.hu
Nyugat, délnyugat felől előbb magasszintű felhőzet érkezik, majd be is borul az ég. Csapadék még általában nem lesz, de hajnalban, kora reggel elvétve gyenge eső már esetleg előfordulhat. A déli szél a Dunántúl egyes részein élénk marad.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3, +2 fok között valószínű, de az északi völgyekben több fokkal hidegebb is lehet.
Kép forrása: met.hu
Kiemelt kép: MTI/Mónus Márton