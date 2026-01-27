Enyhül az idő: több napsütés várható, de helyenként borús maradhat az ég

De a tartósabban felhős, párás részeken egy-két fokkal hűvösebb maradhat az idő.

Nyugat, délnyugat felől előbb magasszintű felhőzet érkezik, majd be is borul az ég. Csapadék még általában nem lesz, de hajnalban, kora reggel elvétve gyenge eső már esetleg előfordulhat. A déli szél a Dunántúl egyes részein élénk marad.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3, +2 fok között valószínű, de az északi völgyekben több fokkal hidegebb is lehet.

Kép forrása: met.hu

Kiemelt kép: MTI/Mónus Márton