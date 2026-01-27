Bóka János szerint Brüsszel a drogliberalizációt is rá akarja kényszeríteni Magyarországra

A tárcavezető úgy folytatta: „A magyar kormány drogpolitikai álláspontja világos: elítéljük a drogliberalizációs törekvéseket, mert azokat téves és veszélyes iránynak tartjuk.”
„Magyarország zéró toleranciát alkalmaz a kábítószer-politikában, és ezt az irányt a jövőben is meg fogjuk tartani”
– hangsúlyozta Bóka János.
„Nem engedünk semmilyen nyomásnak, amely beavatkozna a nemzeti drogpolitikába vagy kábítószer-liberalizáció felé vinné az országot”
– szögezte le az európai uniós ügyekért felelős miniszter Facebook-oldalán.
A hirado.hu oldalán már írtunk korábban arról, milyen veszélyeket is rejt magában a kannabisz használata, egy amerikai kutatás szerint azok, akik kannabiszhasználati zavarral (CUD) élnek, több mint háromszor nagyobb eséllyel kapnak szájüregi rákot öt éven belül, mint azok, akik nem szenvednek ebben a zavarban.
A kutatás eredményei komoly figyelmeztetést jelentenek a kannabisz hosszú távú egészségügyi kockázataira.
Kiemelt kép: Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)