Bóka János szerint Brüsszel a drogliberalizációt is rá akarja kényszeríteni Magyarországra

A brüsszeli bizottság által indított perben az Európai Unió Bírósága úgy döntött, hogy Magyarország uniós jogot sértett, amikor a kannabisz besorolását érintő közös uniós álláspont ellen szavazott – erről közölt bejegyzést Facebook-oldalán Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter.

A tárcavezető úgy folytatta: „A magyar kormány drogpolitikai álláspontja világos: elítéljük a drogliberalizációs törekvéseket, mert azokat téves és veszélyes iránynak tartjuk.”

„Magyarország zéró toleranciát alkalmaz a kábítószer-politikában, és ezt az irányt a jövőben is meg fogjuk tartani”

– hangsúlyozta Bóka János.

„Nem engedünk semmilyen nyomásnak, amely beavatkozna a nemzeti drogpolitikába vagy kábítószer-liberalizáció felé vinné az országot”

– szögezte le az európai uniós ügyekért felelős miniszter Facebook-oldalán.

A hirado.hu oldalán már írtunk korábban arról, milyen veszélyeket is rejt magában a kannabisz használata, egy amerikai kutatás szerint azok, akik kannabiszhasználati zavarral (CUD) élnek, több mint háromszor nagyobb eséllyel kapnak szájüregi rákot öt éven belül, mint azok, akik nem szenvednek ebben a zavarban.

A kutatás eredményei komoly figyelmeztetést jelentenek a kannabisz hosszú távú egészségügyi kockázataira.

Kiemelt kép: Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)