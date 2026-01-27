A magyar emberek biztosak lehetnek benne, hogy a nemzeti oldal ellen tud állni a brüsszeli nyomásnak – jelentette ki Orbán Balázs

Nem fogjuk hagyni, hogy elhallgattassák azokat, akik kiállnak a nemzeti érdekek mellett! – írta közösségi oldalán a miniszterelnök politikai igazgatója.

„Csatát nyert az MCC azok ellen, akik elhallgattatnák a konzervatív hangokat: első fokon jogellenesnek minősítette a belga bíróság azt az önkormányzati döntést, amely megtiltotta az MCC által szervezett NatCon konferencia megtartását 2024-ben Brüsszelben. A konferenciát végül az Antifa-fenyegetések és a rendőrségi nyomásgyakorlás ellenére is megtartottuk. Az eseményen felszólalt Orbán Viktor miniszterelnök is, megmutatva, hogy a nemzeti gondolatot nem lehet elnémítani” – írta bejegyzésében a politikus.

Úgy folytatta, hogy a NatCon azoknak a gondolkodóknak, döntéshozóknak és véleményformálóknak az intellektuális találkozópontja, akik elkötelezettek a patrióta szemlélet mellett. Nem véletlen, hogy Brüsszelben be akarták tiltani.

„A belga bíróság megállapítása szerint a brüsszeli önkormányzat megsértette a szólásszabadsághoz és a békés gyülekezéshez való jogot, amikor ellehetetlenítette az esemény megrendezését. A bíróság szerint önmagában politikai vagy ideológiai indokok nem szolgálhatnak alapul egy rendezvény betiltására, és az állami szerveknek nincs felhatalmazásuk arra, hogy világnézeti alapon korlátozzák az alapvető jogokat” – hangsúlyozta.

„Brüsszelben eluralkodott az elnyomás kultúrája, így választania kell mindenkinek, aki nem ért egyet a Brüsszel által meghatározott ideológiákkal: szemlesütve félreállni, vagy vállalva a konfrontációt és a vitát, kiállni az érdekek mentén!

A magyar emberek biztosak lehetnek benne, hogy a nemzeti oldal ellen tud állni a brüsszeli nyomásnak” – zárta bejegyzését Orbán Balázs.

Kiemelt kép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI/Bús Csaba)