Zelenszkij minden magyar háztartástól másfél millió forintot kér – figyelmeztet a Századvég

Egy uniós dokumentum szerint Ukrajna újjáépítésére egy 800 milliárd dolláros terv készül. A program nem tartalmazza a fegyverkezésre elkülönített összegeket, erre Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozata alapján további 700 milliárd dollárt szánna az EU. A Századvég elemzése szerint a következő évekre vonatkozó, összességében 1500 milliárd dolláros finanszírozási csomagból az uniós elosztási elv alapján, Magyarországra 5652,9 milliárd forintnyi összeg jutna az elkövetkező években, ami egy átlagos magyar háztartásra vetítve 1,4 millió forintos terhet jelentene.

Egy január 23-án kiszivárgott tervezet szerint az ukrán finanszírozási igényt az EU, az USA, illetve számos nemzetközi szervezet és magánpiaci szereplő elégítené ki. Ugyanakkor a fegyveres konfliktus miatt a magántőke bevonásának lehetősége – a dokumentum készítői szerint – kérdéses, míg a jelenlegi amerikai adminisztráció egyértelműen elzárkózik Ukrajna pénzügyi támogatásától. Ebből fakadóan, a jelen állás szerint az 1500 milliárd dollár kifizetése az Európai Unió országaira hárulna – ahogy arról a hirado.hu is beszámolt.

Az Unió közös költségvetésében használt, bruttó nemzeti jövedelem (GNI)-alapú elosztás szerint, Magyarország a teljes összeg 1,16 százalékát, azaz a jelenlegi árfolyamon átszámítva 5652,9 milliárd forintot lenne köteles fizetni az elkövetkező években. Ez hazánk számára jelentős megterhelést jelentene, mivel az éves GDP 6,94 százalékának felel meg ez az összeg.

A brüsszeli terv egy átlagos magyar háztartás számára 1 millió 386 ezer forintos kiadást jelent. Egy négy fős családra lebontva az összeg 2 millió 360 ezer forintot tesz ki, egy kétkeresős, átlagkeresettel rendelkező családdal számolva az összeg két és fél havi nettó jövedelemnek felel meg.

A tétel nemzetgazdasági szinten is jelentős: a 2024-es költségvetés zárszámadása alapján a teljes éves áfabevétel 2,72-szerese, valamint az éves kamatkiadások 1,56-szorosa. A magyarok számára létfontosságú közpolitikákhoz hasonlítva is jól látható; a 2024-ben rezsivédelemre költött összeg több mint ötszöröse (5,75), de az Egészségügyi Alap (mely a költségvetés egészségügyhöz kapcsolódó kiadásait fedezi) összegét is 25 százalékkal meghaladja. Ebből látható, hogy a Bizottság által Brüsszelnek szánt összeg a magyarok számára fontos szakpolitikákat, így a rezsicsökkentést és a családi támogatások rendszerét is évekig tudná finanszírozni.

Az Unió magországai számára is jelentős tehertétel a nyilvánosságra került tervezet. Az EU-s módszertan alapján a legnagyobb befizető szerepe Németországra eshet, 335,7 milliárd euróval: ez a hosszú távú gazdaságfejlesztési program részeként tervezett szövetségi infrastruktúra-beruházások mértékét is 12 százalékkal meghaladja.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a litván és lengyel államfővel a vilniusi elnöki palotában tartott találkozója utáni sajtóértekezleten 2026. január 25-én (Fotó: MTI/EPA/PAP/Marcin Obara)