Szijjártó Péter: Az ukrán elnök és kormánya megkezdte nyílt, szégyentelen beavatkozását az áprilisi választásba

Április 12-e tétje egyértelmű: béke és biztonság vagy háború, Magyarország vagy Ukrajna – írta közösségi oldalán a külgazdasági és külügyminiszter.

A miniszter ezt írta a bejegyzésében:

„Mától minőségileg új szakasza kezdődik a választásra való felkészülésnek. A hétvégén ugyanis az ukrán elnök és kormánya megkezdte nyílt, szégyentelen beavatkozását az áprilisi választásba. Az elnöküknek nem volt jobb dolga Davosban, mint Orbán Viktort szidni – végül is »mindössze« négy éve áll háborúban az országa…

Aztán a külügyminisztere gyalázkodott egy »kulturáltat«: volt ott minden válogatás nélkül, Szálasi, pénzmosás és EU-csatlakozás…

A Tisza Párt kijevi tagozata tehát beindult, nem titkolják: el akarják takarítani az útból a szuverén magyar nemzeti kormányt, mert a Tisza győzelme lenne az egyetlen lehetőség arra, hogy Magyarországot belehúzzák a háborújukba, a magyarok pénzét pedig elvigyék a korrupt rezsimjük működtetésére.

Április 12-e tétje tehát egyértelmű: béke és biztonság vagy háború, Magyarország vagy Ukrajna.”

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Erdős József)