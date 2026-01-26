Műsorújság
Országszerte borult, csapadékos idővel indul a hét

Szerző: hirado.hu
2026.01.26. 06:28

A Dunántúlon napközben javulásnak indulnak a látási viszonyok, helyenként a felhőzet is szakadozottá válhat. Arrafelé kicsi a csapadék esélye – írja a HungaroMet.
Kép forrása: met.hu

A Dunától keletre azonban borult időre lehet számítani napközben ismét többfelé esővel, a Tiszántúl nagyobb részén még este sem szűnik meg a csapadék. A légmozgás reggeltől már többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 3 és 10 fok között várható.

Kép forrása: met.hu

A Tiszántúlon jobbára borult marad az ég, a csapadékhajlam lassan csökken, de a keleti határvidéken még hajnalban, reggel is eshet. Másutt északnyugat felől nagyobb területen kezdődhet felhőzetcsökkenés, azonban többfelé indulnak romlanak a látási viszonyok. A ködös tájakon szitálás (esetleg ónos szitálás) nem kizárt. Jobbára gyenge vagy mérsékelt lesz a szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4, +4 fok között valószínű.

Kép forrása: met.hu

Kiemelt kép: MTI/Mohai Balázs

