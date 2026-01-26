Országszerte borult, csapadékos idővel indul a hét

Kép forrása: met.hu
A Dunától keletre azonban borult időre lehet számítani napközben ismét többfelé esővel, a Tiszántúl nagyobb részén még este sem szűnik meg a csapadék. A légmozgás reggeltől már többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz.
A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 3 és 10 fok között várható.
Kép forrása: met.hu
A Tiszántúlon jobbára borult marad az ég, a csapadékhajlam lassan csökken, de a keleti határvidéken még hajnalban, reggel is eshet. Másutt északnyugat felől nagyobb területen kezdődhet felhőzetcsökkenés, azonban többfelé indulnak romlanak a látási viszonyok. A ködös tájakon szitálás (esetleg ónos szitálás) nem kizárt. Jobbára gyenge vagy mérsékelt lesz a szél.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4, +4 fok között valószínű.
Kép forrása: met.hu
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: MTI/Mohai Balázs