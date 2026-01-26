Országszerte borult, csapadékos idővel indul a hét

Kép forrása: met.hu

A Dunától keletre azonban borult időre lehet számítani napközben ismét többfelé esővel, a Tiszántúl nagyobb részén még este sem szűnik meg a csapadék. A légmozgás reggeltől már többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 3 és 10 fok között várható.

