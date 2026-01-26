Orbán Viktor: Otthonteremtés, családtámogatás, 14. havi nyugdíj, rezsivédelem: azért fogunk győzni, mert minderre csak mi vagyunk képesek

Orbán Viktor a bejegyzésében azt írta:
„Kaposváron is erőt mutattunk. Telt ház, több ezer lelkes támogató, fantasztikus hangulat.
Kell is az erő, mert nagy dolgokra készülünk. Ki akarunk és ki is fogunk maradni Brüsszel háborús terveiből. A magyarok pénzét nem engedjük Ukrajnába vinni. Helyette megcsináltuk Európa legnagyobb otthonteremtési programját. Bővítettük a családi adókedvezményeket. Bevezetjük a 14. havi nyugdíjat. A rezsicsökkentést nem csak megvédtük, de ki is terjesztjük a januári rezsistoppal.
Azért fogunk győzni idén áprilisban, mert minderre csak mi vagyunk képesek. És azért, mert aki ránk szavaz, biztosan jól jár.
Mert a Fidesz a biztos választás!”
