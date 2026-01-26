Menczer Tamás: Nem fizetünk Brüsszelnek!

„Most kell egységet és erőt mutatnunk, ezért indul a nemzeti petíció. Nem fizetünk, nem a háború finanszírozására, nem Ukrajna tízéves finanszírozására és nem a rezsiárak emelésére! ”– jelentette ki a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán hétfőn megosztott videójában.

Menczer Tamás arról beszélt, „eldöntötték,” hogy „Brüsszel 2027-ben be akarja hozni Ukrajnát az Európai Unióba.”„Ha ez megtörténik, 12 hónap múlva egész Európa háborúban áll majd” – mondta, hozzátéve, hogy a háborúhoz pénz kell.

Megjegyezte:

„a 90 milliárd eurós hadikölcsön után Brüsszel 1500 milliárd dollárt akar adni Ukrajnának tíz évre”, de – folytatta – „Brüsszelnek nincs pénze, ezért a tagállamoktól akarja elvenni.”

„Magyar Péter nem tudna nemet mondani Brüsszelnek” – emelte ki, hozzátéve, „most kell egységet és erőt mutatnunk” és szavai szerint ezért indul a nemzeti petíció.

„Nem fizetünk! Nem a háború finanszírozására, nem Ukrajna tízéves finanszírozására és nem a rezsiárak emelésére!” – fogalmazott.

Kiemelt kép: Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)