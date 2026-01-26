Kétszámjegyű előnnyel fordul a Fidesz a kampánystartra a Magyar Társadalomkutató felmérése szerint

Az új év sem hozott érdemi változást a pártpreferenciákban: az aktív szavazó pártválasztók 51 százaléka a Fidesz–KDNP-t támogatja, így a kormánypártok továbbra is magabiztosan vezetik a pártversenyt a Magyar Társadalomkutató felmérése szerint. A Tisza Párt (41 százalék) támogatottsága kismértékben változott, elsősorban a DK és az MKKP rovására, ám lemaradása továbbra is két számjegyű. A felmérés alapján a Mi Hazánk Mozgalom áll a harmadik helyen, így egy „most vasárnapi” választás után hárompárti Országgyűlés alakulna.

A Magyar Társadalomkutató 2026. január 22–23. között végzett közvélemény-kutatása szerint a kormánypártok támogatottsága az aktív szavazó pártválasztók között 51 százalék, vagyis minden második választó a Fidesz–KDNP-re adná le voksát.

A Tisza Párt 41 százalékos támogatottsággal a második helyen áll, lemaradása továbbra is tíz százalékpont a kormánypártok mögött. Bár a párt támogatottsága némileg változott, a mérsékelt növekedés nem a Fidesz–KDNP táborából, hanem elsősorban más kormányellenes pártok, a Demokratikus Koalíció és a Kétfarkú Kutya Párt rovására történt.

A felmérés alapján a parlamenti küszöböt rajtuk kívül csak a Mi Hazánk Mozgalom lépné át, amely immár több hónapja stabilan 5 százalék feletti eredményt ér el. A Kétfarkú Kutya Párt és a Demokratikus Koalíció továbbra is jelentősen elmarad a bejutási küszöbtől, miközben egyéb pártok támogatottsága gyakorlatilag nem mérhető.

Az elmúlt három hónap politikai folyamatai összességében a kormánypártok számára kedvezően alakultak. A külpolitikai aktivitás, valamint a jóléti programok – így különösen az anyák személyi jövedelemadó-mentessége, a családi adókedvezmény emelése és a 14. havi nyugdíj – érdemben hozzájárultak a közbeszéd tematizálásához és a kormánypárti szavazóbázis mobilizációjához.

A Tisza Párt az előző adatfelvételhez képest mérsékelt erősödést mutat, támogatottsága azonban továbbra is csak hibahatáron belül haladja meg a novemberi szintet. A kutatás újfent megerősíti, hogy a párt növekedése elsősorban a régi baloldali pártok szavazótáborának átrendeződéséből fakadt, és ezen túl korlátozott növekedési potenciállal rendelkezik. A januári adatok alapján egy „most vasárnapi” választás hárompárti Országgyűlést eredményezne.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Facebook)