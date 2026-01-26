Beszakadt a váraljai halastó jege a tavon rodeózó sofőr autója alatt – FOTÓK

A Police.hu beszámolójából kiderül, hogy egy 34 éves bonyhádi férfi január 24-én délután „csúszkálni” ment a forgalomból kivont, rendszám nélküli személygépkocsijával a Váralja Parkerdőben található tó jegére.
A jég beszakadt az autó súlyától, és az eleje a tóba süllyedt.
A sofőrnek sikerült kiszállnia a veszélyes manőver után, majd a partra ment. Egy nő látta ezt, és értesítette a rendőrséget.
A férfi elmondta az egyenruhásoknak, hogy Hidasról vezette az autót földesúton Váraljáig, az erdő területén hajtott vele, nem vett részt a közúti forgalomban. Hozzátették, hogy a tulajdonos gondoskodik a kocsi kihúzásáról és elszállításáról.
A bonyhádi rendőrök szabálysértési eljárást indítottak a férfi ellen a jégen tartózkodás szabályainak megsértése miatt.
Az eset kapcsán a rendőrség honlapján figyelmeztetnek, hogy
a szabad vizek jege veszélyessé vált az esős és enyhébb időben,
ezért a jégre lépni vagy azon tartózkodni tilos!
„Senki ne kockáztasson egy élményért, mert tragédiával végződhet!” – írták.
Kiemelt kép: Police.hu