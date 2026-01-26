Beszakadt a váraljai halastó jege a tavon rodeózó sofőr autója alatt – FOTÓK

Szabálysértési eljárást indítottak a bonyhádi rendőrök a váraljai halastó jegén rodeózó férfi ellen.

A Police.hu beszámolójából kiderül, hogy egy 34 éves bonyhádi férfi január 24-én délután „csúszkálni” ment a forgalomból kivont, rendszám nélküli személygépkocsijával a Váralja Parkerdőben található tó jegére.

A jég beszakadt az autó súlyától, és az eleje a tóba süllyedt.

A sofőrnek sikerült kiszállnia a veszélyes manőver után, majd a partra ment. Egy nő látta ezt, és értesítette a rendőrséget.

Fotó: Police.hu

A férfi elmondta az egyenruhásoknak, hogy Hidasról vezette az autót földesúton Váraljáig, az erdő területén hajtott vele, nem vett részt a közúti forgalomban. Hozzátették, hogy a tulajdonos gondoskodik a kocsi kihúzásáról és elszállításáról.

A bonyhádi rendőrök szabálysértési eljárást indítottak a férfi ellen a jégen tartózkodás szabályainak megsértése miatt.

Fotó: Police.hu

Az eset kapcsán a rendőrség honlapján figyelmeztetnek, hogy

a szabad vizek jege veszélyessé vált az esős és enyhébb időben,

ezért a jégre lépni vagy azon tartózkodni tilos!

„Senki ne kockáztasson egy élményért, mert tragédiával végződhet!” – írták.

Kiemelt kép: Police.hu