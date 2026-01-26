Autóstul akart templomba menni az Ittas járművezető Zala vármegyében – FOTÓ

Két közlekedési baleset is történt Zala vármegyében az elmúlt napokban, amelyeknél a járművezetők alkoholos befolyásoltság alatt vezettek.

Január 23-án éjszaka Várvölgyön, a Kossuth Lajos utcában egy 28 éves férfi közlekedett személygépkocsival, amikor előbb egy szalagkorlátnak ütközött, majd járművével árokba hajtott. A sofőr a balesetet követően értesítette édesapját, aki kórházba szállította. A férfi a balesetben súlyos sérüléseket szenvedett – közölte Zala vármegyei összefoglalójában a Police.hu.

Két nappal később, január 25-én hajnali 1 óra 30 perc körül Zalalövőn egy 24 éves helyi férfi okozott balesetet.

A járművezető felhajtott az útszegélyre, kidöntött egy jelzőtáblát, majd egy beton virágtartónak, végül a templom falának ütközött.

A mentők a sofőrt könnyű sérülések gyanújával szállították kórházba.

A rendőrök mindkét esetben alkoholszondát alkalmaztak, amely pozitív értéket mutatott. A járművezetők elismerték, hogy vezetés előtt nagyobb mennyiségű szeszes italt fogyasztottak.

A rendőrök a sofőrök vezetői engedélyét a helyszínen elvették, és ittas járművezetés vétsége miatt büntetőeljárást indítottak ellenük.

A rendőrség felhívta a figyelmet, hogy az ittas vezetés súlyos balesetekhez vezethet, ezért mindenkit arra kérnek, hogy alkohol fogyasztása után ne üljenek volán mögé.

A kiemelt kép forrása: Police.hu