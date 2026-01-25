Vasárnap a látási viszonyok nagyrészt javulnak, de a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten maradhatnak tartósabban párás, ködös területek

Mindeközben délnyugat felől ismét megvastagszik a felhőzet, és egyre többfelé várható eső, záporeső - estig jellemzően még csak hazánk nyugati felén, kétharmadán.

Többfelé megélénkül, főként az Észak-Dunántúlon a délkeleti, keleti, a Dél-Alföldön a déli szél erősödik meg, utóbbi tájakon viharos lökések is előfordulhatnak – közölte a Hungaromet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 2 és 9 fok között alakul, de helyenként a nyugati határszélen alacsonyabb, míg a szelesebb délkeleten magasabb értéket is mérhetünk.

Ma reggel elvétve az Alpokalján, illetve néhol délnyugaton előfordulhat átmeneti, kis mennyiségű (<0,5 mm) ónos eső. Vasárnap az esti, késő esti órákban Csongrád-Csanád déli részén egy-egy ~65-70 km/h körüli széllökés előfordulhat déli irányból.

Késő estére -1 és +8 közé csökken a hőmérséklet.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Kiss Gábor)