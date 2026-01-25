„Üzenjünk Brüsszelnek!” címmel elindult a kormány nemzeti petíciója

„Nem fizetjük az orosz–ukrán háborút, nem fizetjük az ukrán állam működését és nem fizetünk magasabb rezsit a háború miatt!” – olvasható a kormány közösségi oldalán.

„Magyarország kormánya nemzeti petíciót indít annak érdekében, hogy megüzenjük Brüsszelnek: Nem fizetünk! Nem fizetjük az orosz–ukrán háborút, nem fizetjük az ukrán állam működését a következő tíz évben, nem fizetünk magasabb rezsit a háború miatt!” – közölte a kormány Facebook-oldalán.

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy Orbán Viktor a digitális polgári körök kaposvári, háborúellenes gyűlésén már ismertette a Nemzeti Petíció kérdéseit, amelynek keretében erre a három dologra lehet nem mondani:

az orosz–ukrán háború finanszírozása

Ukrajna tízéves támogatása,

valamint a rezsiárak ezek miatti megemelése.

Orbán Viktor kiemelte, hogy

nemet kell mondani az orosz-ukrán háború további finanszírozására; arra, hogy Ukrajna államának működését a következő tíz évben a magyarokkal fizettessék meg, valamint a háború miatt megemelt rezsiárakra.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy nagy nemzeti összefogásra lesz szükség a következő években, ahhoz, hogy hazánkat kívül tudjuk tartani a háborún. „Én ott leszek, ahol lenni kell, és tartani is fogok egy zászlót, ami alatt össze lehet gyülekezni, és ami alatt gyülekezni mindig büszkeséget jelent, de önmagában egy jó állami vezető az kevés. Itt csak teljes nemzeti összefogással lehet kimaradni a háborúból” – mutatott rá a miniszterelnök.

Kiemelt kép forrása: Magyarország Kormánya/ Facebook