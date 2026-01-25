Sztrájkolnak a szerb és bosnyák kamionosok, blokád jön a magyar–szerb határon

Kamionblokádra kell számítani hétfőtől a magyar–szerb határon. A határozatlan ideig tartó demonstrációt a Szerb Köztársaság, Bosznia-Hercegovina és Montenegró fuvarozók szövetségének tagjai szervezik, amely a Röszke, Tompa és Hercegszántó teherforgalmi átkelőket is érinti. A rendőrség alternatív útvonalakat és biztonságos várakozóhelyeket javasol a torlódások elkerülésére.

A Szerb Köztársaság, Bosznia-Hercegovina és Montenegró fuvarozók szövetségének tagjai január 26-án kamionblokádot tartanak a schengeni országokkal közös határátkelőknél. A demonstráció hétfőn 12 órától kezdődik, és határozatlan ideig tart – közölte a police.hu.

Magyarországon a Röszke, Tompa és Hercegszántó teherforgalmi átkelői érintettek mind a be-, mind a kilépő forgalomban. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a határzónák torlódása várható, ezért a fuvarozóknak alternatív útvonalak használatát javasolják:

Az M5-ös autópályáról az M43-asra letérve Románia felé a Csanádpalota (Nagylak II.) autópálya-határátkelőn lehet haladni.

Az M4-es autóúton a Nagykereki (Bors II.) határátkelőt javasolják Románia irányában.

Az M6-os autópályáról nem szabad a szerb határ felé letérni; az érintett járművek Horvátország felé haladjanak, és használják a horvát tranzitútvonalakat.

Kép forrása: police.hu

A rendőrség hangsúlyozza, hogy érdemes előre tervezni, és a lezárt határszakaszok közelébe ne közelítsenek a járművezetők. Várakozásra a nagy kapacitású kamionparkolókat ajánlják az M1-es, M0-s, M5-ös és M6-os autópályák mentén. Célszerű már a nyugati határnál – Hegyeshalom,Rajka – elkezdeni a pihenők és a várakozóhelyek tervezését, a belsőbb útszakaszokon pedig szabad helyeket keresni.

A leállósávban várakozni tilos és életveszélyes, ezért a szabálytalanul várakozó járművek vezetői rendőrség intézkedésre számíthatnak. Mivel a demonstráció időtartama bizonytalan, arra kérik a sofőröket, hogy gondoskodjanak elegendő üzemanyagról, élelemről és ivóvízről.

Hozzátették, hogy az indulás előtt érdemes ellenőrizni az aktuális helyzetet a rendőrség Határinfó oldalán, valamint figyelni az autópályák feletti digitális forgalomtájékoztatókat.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Kelemen Zoltán Gergely)