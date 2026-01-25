Ötvenhat szerencsésnek volt öt találata a hatos lottón

Lezajlott a hatos lottó, ahol ezúttal nem volt telitalálat. Öttalálatos szelvény 56 darab volt, nyereményük egyenként 224 830 forint.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 4. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki: 3 (három) 7 (hét) 13 (tizenhárom) 22 (huszonkettő) 41 (negyvenegy) 43 (negyvenhárom) Nyeremények: 6 találatos szelvény nem volt; 5 találatos szelvény 56 darab, nyereményük egyenként 224.830 forint; 4 találatos szelvény 2483 darab, nyereményük egyenként 5.070 forint; 3 találatos szelvény 34.334 darab, nyereményük egyenként 2290 forint. Kapcsolódó tartalom Kihúzták az ötös lottót, huszonnégy szerencsés nyert milliókat Megvolt a 4. hét sorsolása. A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI )