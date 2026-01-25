Műsorújság
Ötvenhat szerencsésnek volt öt találata a hatos lottón

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.01.25. 18:30

| Szerző: hirado.hu
Lezajlott a hatos lottó, ahol ezúttal nem volt telitalálat. Öttalálatos szelvény 56 darab volt, nyereményük egyenként 224 830 forint.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 4. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

3 (három)

7 (hét)

13 (tizenhárom)

22 (huszonkettő)

41 (negyvenegy)

43 (negyvenhárom)

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt;

5 találatos szelvény 56 darab, nyereményük egyenként 224.830 forint;

4 találatos szelvény 2483 darab, nyereményük egyenként 5.070 forint;

3 találatos szelvény 34.334 darab, nyereményük egyenként 2290 forint.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI )

