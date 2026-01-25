Menczer Tamás: A Tisza brüsszeli parancsokat hajt végre ukrán pólóban, ebbe beleillik az új külügyi szakértő is

A Tisza Párt új embere azt mondja, Brüsszel nem háborúpárti, Ursula von der Leyen pedig azt, hogy Európa harcban áll – mutatott rá a kommunikációs anomáliákra Menczer Tamás.

A kormánypárti politikus ízekre szedte közösségi oldalán a Tisza Párt külpolitikai szakértőjének ellentmondásos kijelentéseit.

„Magyar Péter új embere szerint Brüsszel nem háborúpárti” – utalt Orbán Anita nyilatkozatára Menczer Tamás, aki arra is emlékeztetett, hogy Von der Leyen szerint viszont Európa harcban áll!

„Ursula és Weber 90 milliárdos hadikölcsönt adnak Ukrajnának. És le akarják győzni Oroszországot” – hangsúlyozta Menczer Tamás.

„Mindenki tudja, hogy a pénz után katonákat is küldeni fognak. Oroszország csak európai katonákkal győzhető le. Vagy úgy sem, hiszen a világ legerősebb atomhatalma” – részletezte Menczer Tamás.

A kormánypárti politikus kiemelte, hogy

az európai-orosz katonai konfliktus egyet jelentene a III. világháborúval.

„Ennek az előszobájába vezényelte von der Leyen és Weber Európát, és folyamatosan lökik az egész kontinenst a szakadék felé. Pusztán azért, hogy a saját politikai bukásuk időpontját későbbre tolják” – mutatott rá Menczer Tamás. „Von der Leyen valójában nem Európai Bizottságot vezet, hanem Ukrajnai Bizottságot” – fogalmazott a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.

Menczer Tamás bejegyzésében arra is emlékeztetett, hogy Donald Trump érkezése előtt a béke szót Brüsszelben senki nem ejtette ki a száján éveken keresztül. „És Brüsszel Trump hivatalba lépése óta is csak akadályt jelent a békével kapcsolatban” – szögezte le a kormánypárti politikus, aki szerint

Brüsszel ukránpárti és háborúpárti.

Menczer Tamás kifejtette, hogy

a Tisza Párt brüsszeli parancsokat hajt végre

és rávilágított, hogy Magyar Péter frissen bemutatott külpolitikai szakértője Orbán Anita, aki Bajnai Gordon és Alex Soros barátja, beleillik a képbe.

„És ő akar lenni Magyarország következő külügyminisztere. Akkor a szuverén magyar útnak kampó. A békénknek kampó. És a rezsicsökkentésnek is, hiszen Orbán Anita Kapitány Istvánhoz hasonlóan leválasztaná Magyarországot az orosz gázról és olajról” – magyarázta Menczer Tamás, aki szerint a brüsszeli és a magyar út között kell dönteni április 12-én.

„Csak a Fidesz a biztos választás!” – hangsúlyozta a kormánypárti politikus.

Kiemelt kép forrása: Facebook