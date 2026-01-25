Magyar Nemzet: Titokban eltüntették Magyar Péter új emberének nevét a globalista Soros-szervezet honlapjáról

A Magyar Nemzet szerint feltűnő módon eltűnt Orbán Anita neve a Soros-hálózathoz köthető European Council on Foreign Relations (ECFR) honlapjáról éppen akkor, amikor Magyar Péter bejelentette őt a Tisza Párt új külpolitikai vezetőjeként. A lap arról írt cikkében, hogy december végén a neve még szerepelt a szervezet taglistáján, ám mire politikai szerepvállalása nyilvánossá vált, már nem volt fellelhető az oldalon.

Az ECFR egy olyan nemzetközi szervezet, amelynek tagjai között megtalálható Soros György és fia, Alexander Soros, továbbá Bajnai Gordon volt baloldali miniszterelnök és Korányi Dávid is. Utóbbi az Action for Democracy vezetőjeként kulcsszerepet játszott a 2022-es magyarországi országgyűlési választások idején abban a pénzügyi műveletben, amelynek célja a baloldal győzelmének elősegítése volt. A források szerint a kampányhoz felhasznált milliárdok legalább részben Soros Györgyhöz köthetők, míg a politikai háttérmunkát a Bajnai Gordon nevével fémjelzett DatAdat-cégcsoport végezte.

Magyar Péter szombaton mutatta be a Tisza Párt legújabb szereplőjét, Orbán Anitát, aki a párt külpolitikai irányítását vette át. A Magyar Nemzet korábban már részletesen bemutatta az új tiszás politikust, felidézve, hogy újságíróként kezdte pályáját, majd diplomáciai területen dolgozott, később pedig az energetikai és a tömegkommunikációs szektorban vállalt szerepet. Ennél azonban lényegesebb, hogy neve összefüggésbe került a Gyurcsány-kormány egyik emblematikus korrupciós ügyével, valamint az is, hogy vezető pozíciókat tölt be több, a Soros-hálózathoz köthető nemzetközi szervezetben.

Az ECFR taglistája korábban egyértelműen jelezte Orbán Anita jelenlétét: neve közvetlenül Soros György és Alexander Soros neve fölött szerepelt a szervezet honlapján, amit az internetes archívum is igazol. Ez az állapot azonban rövid időn belül megváltozott. Amint Orbán Anita hivatalosan is csatlakozott Magyar Péter politikai csapatához, neve eltűnt a nyilvánosan elérhető listából.

A Magyar Nemzet szerint mindez arra utalhat, hogy valakik problémásnak ítélték meg azt a helyzetet, amelyben a Tisza Párt új külpolitikai vezetője egyértelműen egy Soros Györgyhöz köthető szervezetben vállalt szerepet, ráadásul olyan személyek társaságában, akik a baloldali politikai és pénzügyi hálózatok központi figurái.

A lap cikke szerint Orbán Anita emellett egy másik globalistának tartott szervezetben, a Globsecben is aktív, ahol évek óta igazgatósági tag. Ebben a szervezetben szintén együtt dolgozik Bajnai Gordonnal és Korányi Dáviddal. A Globsec neve korábban egy másik tiszás szereplő kapcsán is felmerült: Tarr Zoltánról is ismertté vált, hogy kapcsolatba került az atlantista-globalista szervezettel, már a Magyar Péter nevével fémjelzett politikai projekt korai szakaszában – olvasható a Magyar Nemzet cikkében.

