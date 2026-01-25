Hidvéghi Balázs: A januári többletfűtés extraköltségégének terheit átvállalja a kormány a magyar családoktól

„Tizenöt éve nem volt ilyen hideg a január, ami nyilvánvalóan a fűtési költségek növekedésével jár, de a kormány átvállalja azt az extraköltséget, amely a hideg miatt terhelné a családokat” – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Hidvéghi Balázs azt mondta: garanciát vállal a kormány arra, hogy ezt a költséget átvállalja a 3,3 millió magyar családtól, de „megfontolandó és eldöntendő, hogy az energiacégek ehhez hogyan tudnak hozzájárulni.” A különadókkal korábban azokat a szektorokat, ahol magas profit keletkezik, „arra kértünk, hogy a közteherviselésből vegyék ki a részüket, és járuljanak hozzá ahhoz, hogy a magyar emberek, a magyar családok élete könnyebbé váljon, ezt most sem zárjuk ki.”

A gázzal, villamosenergiával, távhővel fűtőkre egyaránt vonatkozik a kormány segítési szándéka, a rászorulóknak pedig a tűzifa „gyakorlatilag korlátlanul rendelkezésre áll, amíg a hideg idő kitart.” Mindenkinek segíteni szeretnének, olyan megoldást dolgoz ki a kormány a következő napokban, amely mindenkinek előnyös

– emelte ki az államtitkár.

Kitért arra is, hogy a rezsicsökkentést, a rezsiszámlákat illetően „Magyarország messze a legjobban teljesít ebben a régióban is, és az Európai Unióban is.” A rezsiszámlák éves átlaga az elmúlt időszakban Magyarországon 250 ezer forint volt, míg Szlovákiában 650 ezer, Romániában 600 ezer, Lengyelországban 900 ezer forint, Csehországban pedig az egymilliós összeget érte el, tehát a villamosenergia és a földgáz esetében a legalacsonyabb árat fizetik a magyarok – jegyezte meg Hidvéghi Balázs.

Az államtitkár szerint a DK és a Tisza Párt javaslata szerint a rezsisávokat kellene megemelni, de ez csak egy szűk réteget, mintegy 300 ezer embert érintene, pont azokat, akik jobb anyagi körülmények között vannak. Ezzel szemben a 3,3 millió magyar háztartás mindegyikének segítséget jelent a kormányzat döntése, a részletek kidolgozását egy munkacsoport végzi – ismertette.

Azt mondta,

a Tisza Párt politikusai több alkalommal elmondták, hogy szerintük a rezsicsökkentés humbug, és nem valódi segítség, vagy hasznosabb lenne, ha többet kéne fizetnie az embereknek, mert akkor megtanulnák, hogy drágább is lehet az energia. „Mi azt gondoljuk, hogy a magyar családoknak segíteni kell”, amikor körülöttünk háború van, drámaian megemelkedtek az energiaárak, és amikor rá akarják kényszeríteni Magyarországra, hogy váljon le az olcsó és megbízható orosz energiaforrásokról

– hangsúlyozta Hidvéghi Balázs.

Megítélése szerint az orosz gázról való leválást nem élné túl a rezsicsökkentés. Világossá kell tenni az emberek számára: ha „a Brüsszel által követelt lépéseket végrehajtanánk – ahogy például a Tisza végrehajtaná -, akkor a rezsiárak azonnal a duplájára, triplájára emelkednének,” ezért kell észnél lenni akkor, amikor áprilisban politikai döntéseket hoz a magyarok közössége.

Kiemelt kép: Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára (Fotó: MTI/Kovács Attila)