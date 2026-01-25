Hajnali fél 2-kor indult, majd 50 kilométert gyalogolt egy férfi a kaposvári háborúellenes gyűlésre

Különleges történetről számolt be közösségi oldalán Bohár Dániel. Egy balatonlellei lakos gyalog érkezett meg a kaposvári Háborúellenes Gyűlésre, miután több mint 50 kilométert tett meg azért, hogy részt vehessen az eseményen. A férfi hajnali fél 2-kor indult útnak, hogy időben odaérjen a rendezvényre.

A beszámoló szerint a résztvevő tudatosan vállalta a hosszú és fizikailag megterhelő utat, amelyet elhivatottságból és meggyőződésből tett meg. A szervezők és a jelenlévők számára is nagy meglepetést okozott, amikor kiderült, hogy gyalog érkezett Kaposvárra Balatonlelléről – közölte a Mandiner.

Bohár Dániel a Facebook-bejegyzésében

„elképzelhetetlen teljesítményként” jellemezte a férfi tettét,

és úgy fogalmazott, hogy a több mint 50 kilométeres gyaloglás jól mutatja, milyen erős elköteleződés mozgósította a résztvevőket a háborúellenes ügy mellett.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a Kaposvár Arénában 2026. január 24-én. Balról Szita Károly (Fidesz-KDNP) polgármester. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)