Gázolt a vonat Budapesten, fennakadásokra kell számítani a ceglédi, a szegedi és a lajosmizsei vonalon

Gázolt a vonat vasárnap este Budapesten, a baleset a Városligetnél, a Róbert Károly körúti felüljáró alatt, az utasforgalom elől elzárt területen történt – közölte a Mávinform a honlapján.

A vasúttársaság tájékoztatása szerint a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen-Záhony, a Budapest-Cegléd-Szeged és a Budapest-Lajosmizse vonalon hosszabb eljutási időkre, kimaradó vagy rövidebb szakaszon, illetve terelve közlekedő vonatokra kell számítani.

Mint írták, csak Kőbánya-Kispestig közlekednek és onnan is indulnak Cegléd, illetve Lajosmizse felé a lajosmizsei S21-es vonatok, a monori S50-es vonatok, a ceglédi Z50-es vonatok és a Cívis InterRégiók.

A Tokaj és a Nyírség InterCityk a főváros és Szolnok között kerülő útirányon – Újszász felé – közlekednek. Nem érintik Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet – közölték. Szolnok és a főváros között javasolják az újszászi vonalon közlekedő vonatok igénybe vételét, amelyeken elfogadják a ceglédi vonalra érvényes vasúti jegyeket is.

A kerülő útirányon a főváros felé közlekedő InterCityk Rákoshegyen is megállnak, ahol a vonatokhoz Ferihegy vasútállomáshoz közlekedő pótlóbuszok csatlakoznak.

A szegedi Napfény InterCityk csak Ceglédig közlekednek és onnan fordulnak vissza Szeged irányába. A gázolásban érintett Tokaj IC utasai a helyszínelés után folytathatják az utazást – tájékoztattak.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: : MTVA/Faludi Imre )