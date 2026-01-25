Félelmetes becsapódás Gyöngyösön: szétzúzta a parkoló autókat, majd átrepült felettük egy sofőr – VIDEÓ

Parkoló járműveknek hajtott, majd átrepült felettük egy autós Gyöngyösön. A szombati balesetet egy biztonsági kamera is rögzítette.

Súlyos közlekedési baleset történt szombaton Gyöngyösön, ahol egy nagy sebességgel haladó jármű a parkoló autókba rohant. Az esetet egy közeli biztonsági kamera is rögzítette – írja az Agria Tv. A felvételeken jól látható, ahogy az érkező jármű a Deák Ferenc utcában, a Május 1. lépcső közelében nagy lendülettel csapódik bele a parkoló autókba. Az ütközés ereje akkora volt, hogy az egyik jármű totálkárosra tört, míg a másik kettő felett átrepült az autós.

A helyszínre a tűzoltókat is riasztották, akik áramtalanították a balesetet okozó gépkocsit, hogy megelőzzék az esetleges további veszélyhelyzeteket. A környéken ideiglenes forgalmi fennakadások is kialakultak.

Sebő Katalin, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője a Heves vármegyei hírportálnak elmondta, hogy a mentők egy fiatal férfit láttak el a helyszínen, akit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

A kiemelt kép forrása: Facebook